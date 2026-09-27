Nákupy v Polsku se znovu mění. Za některé věci lidé připlatí, jiné výrazně zlevnily

Úklidové prostředky jsou dražší
K největšímu nárůstu cen došlo v minulém měsíci u chemikálií pro domácnost. Meziročně jejich ceny vzrostly o 6,7 procenta. Stejně tak se dost zdražila krmiva pro zvířata. Podle dat jejich cena v průměru vzrostla o 5,7 procenta. Překvapilo mě však, že zdražily také nealkoholické nápoje, sladkosti a dezerty – zkrátka téměř vše, co kupuji dětem, aby měly radost. Proč jsou však dražší zrovna tyto kategorie zboží?
Profesor Sławomir Jankiewicz z WSB University v Meritu vysvětluje, že vybrané kategorie zboží rostou navzdory celkovému snížení cen. Domnívá se, že je to způsobeno střetem mezi fixními výrobními náklady a propagačními akcemi nabízenými maloobchodními řetězci. Domácí chemikálie, krmivo pro domácí zvířata a nápoje jsou těžké a objemné, takže náklady na dopravu jsou značné. V srpnu byly pohonné hmoty o 24,2 % dražší než v předchozím roce. Ceny ovlivňují také provozní a zpracovatelské náklady. Zdražování těchto věcí tak po vysvětlení dává poměrně smysl.
Ceny rostou pomaleji
Ceny bohužel rostou. Dobrou zprávou však je, že jejich růst je za poslední měsíc pomalejší. I když v srpnu bylo zase o něco dráž, tempo růstu se zpomalilo. Každodenní nákupy v srpnu byly v průměru o 1,7 % dražší než v předchozím roce, vyplývá to z analýzy téměř 95 500 maloobchodních cen. Tempo růstu se zpomalilo z 1,9 % meziročně v červenci a 2,7 % meziročně v červnu, ale ceny nadále rostly.
„Pokles indexu ve srovnání s červencem a červnem neznamená, že se situace domácností zlepšila. Je důležité si uvědomit, že se jedná pouze o zpomalení růstu a ceny nadále rostou, což znamená, že platíme více za stejné věci. Podle mého názoru bylo pomalejší tempo růstu způsobeno sezónností a intenzivními akcemi v obchodech. Srpen je tradičně obdobím vysoké nabídky domácího ovoce a zeleniny, což brzdí rostoucí ceny v kategorii potravin,“ komentuje profesor Sławomir Jankiewicz z WSB University v Meritu.
Lidé nakupují více
Přestože jsou dražší pohonné hmoty a zdražuje se také v obchodech, Poláci pravděpodobně nakupují stejně. Maloobchodní tržby měřené ve stálých cenách v srpnu meziročně vzrostly o 3,8 %, uvedl Ústřední statistický úřad (GUS). To je téměř stejný výsledek jako červencový nárůst o 3,9 %. Sezónní faktory mírně snížily srpnový údaj – po jejich vyloučení se tržby meziročně zvýšily o 4,6 %.
Celkový růst maloobchodních tržeb v srpnu byl relativně silný. Zatím není patrný žádný jasný dopad vysokých cen pohonných hmot na spotřebitelské výdaje, i když je příliš brzy na to, abychom posoudili, zda se takový efekt v nadcházejících měsících projeví.
Zdroje článku: www.rmf.fm, kurier-nakielski.pl, xyz.pl, www.storicko.cz