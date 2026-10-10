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Nákupní seznam už nemusíte psát. Tahle aplikace přečte Instagram, hlasovku i babiččinu kuchařku

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Recept na Instagramu, hlasovka od partnera a zažloutlý papír z kuchařky. Nová aplikace SuperPlan z různých zdrojů vytvoří jeden nákupní seznam a poradit si má dokonce i s češtinou a opravami během diktování.
Nákupní seznam už nemusíte psát. Tahle aplikace přečte Instagram, hlasovku i babiččinu kuchařku

Nákupní seznam už nemusíte psát. Tahle aplikace přečte Instagram, hlasovku i babiččinu kuchařku

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 10.10.2026 08:49

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Tento článek byl publikován ze zdrojů IT pro Tebe

ITTB.cz neboli IT pro Tebe sleduje svět moderních technologií tak, aby se v něm neztratili ani běžní uživatelé. Věnuje se mobilům, počítačům, umělé inteligenci, aplikacím, chytré elektronice, digitální bezpečnosti i novinkám, které postupně vstupují do každodenního života. Důležitou součástí webu...

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