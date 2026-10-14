Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

„Nákup umí dobře předstírat, že je řešením. Vydrží mu to zhruba do večera,” říká otevřeně návrhářka, stylistka a módní koučka Kamila Vodochodská

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Návrhářka, stylistka a módní koučka Kamila Vodochodská se udržitelnosti v módě věnuje více než dvacet let. Už v roce 2016 o ní mluvila na TEDx a dnes upozorňuje, že naše přeplněné skříně často nevypovídají o nedostatku oblečení, ale o našem vztahu k němu. Proč nakupování dokáže fungovat jako krátkod
„Nákup umí dobře předstírat, že je řešením. Vydrží mu to zhruba do večera,” říká otevřeně návrhářka, stylistka a módní koučka Kamila Vodochodská

„Nákup umí dobře předstírat, že je řešením. Vydrží mu to zhruba do večera,” říká otevřeně návrhářka, stylistka a módní koučka Kamila Vodochodská

Doba čtení 18 min

Článek byl publikován 14.10.2026 06:00

Reklama
Další články z GrapesMag
Horoskop na 42. týden roku 2026: Raci budou řešit minulost, Kozorozi změní pohled na své cíle
Horoskop na 42. týden roku 2026: Raci budou řešit minulost, Kozorozi změní pohled na své cíle
„Dřív jsem vliv spojovala s pozicí, odpovědností nebo rozhodovací pravomocí, dnes ho vnímám úplně jinak,” říká Veronika Brázdilová, viceprezidentka Vodafonu
„Dřív jsem vliv spojovala s pozicí, odpovědností nebo rozhodovací pravomocí, dnes ho vnímám úplně jinak,” říká Veronika Brázdilová, viceprezidentka Vodafonu

Technologie mění způsob, jakým pracujeme, komunikujeme i řídíme firmy. Veronika Brázdilová, viceprezidentka...

Čisté štětce nestačí: I vy pravděpodobně zapomínáte čistit některé kosmetické pomůcky
Čisté štětce nestačí: I vy pravděpodobně zapomínáte čistit některé kosmetické pomůcky

Kdy jste naposledy čistili kleštičky na řasy? A co pinzeta, houbička na make-up nebo kartáček na obočí?...

Do interiérů se vrací vzory, které znáte ze safari, tentokrát ale vypadají jinak než dřív
Do interiérů se vrací vzory, které znáte ze safari, tentokrát ale vypadají jinak než dřív

Leopard, zebra nebo hadí vzor už dávno nepatří pouze do šatníku. Zvířecí potisky se vracejí také do...

Beauty svět dobývá estetika, jejímž základem jsou pihy a oči jako srnka
Beauty svět dobývá estetika, jejímž základem jsou pihy a oči jako srnka

Zapomeňte na dokonale vyhlazenou pleť, ostré kontury a make-up, který má působit bezchybně. Fawncore...

Tento článek byl publikován ze zdrojů GrapesMag

GrapesMag.cz reflektuje svět, ve kterém se střetává autenticita s nánosem očekávání, individualita s tlakem doby. Styl textů je neformální, přímý a často nese lehce kritický odstín – ale právě díky tomu působí autenticky a blízko svým čtenářům. Obsah zaujme ty, kteří chtějí víc než jen přehled...

Všechny články tohoto autora →
GrapesMag
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.