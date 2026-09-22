Nakrájejte cibuli a posypte hořčicí. Housenky i slimáci zahradu raději obejdou, než aby riskovali setkání s touto pastíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Nakrájejte cibuli a posypte hořčicí. Housenky i slimáci zahradu raději obejdou, než aby riskovali setkání s touto pastí
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Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...Všechny články tohoto autora →