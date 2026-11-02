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Nakoupit lze i v noci. V těchto prodejnách COOP ale bankovky po odchodu obsluhy nepomohou

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Vybrané prodejny COOP umožňují nákup i po odchodu prodavaček, včetně pozdních večerních a nočních hodin. Zákazník si sám otevře, vybere zboží a zaplatí u samoobslužné pokladny. Kdo však přijde jen s hotovostí, v bezobslužném režimu nenakoupí. Liší se také způsob vstupu, protože vedle mobilní aplikace některá družstva nabízejí vlastní kartu.
Nakoupit lze i v noci. V těchto prodejnách COOP ale bankovky po odchodu obsluhy nepomohou

Nakoupit lze i v noci. V těchto prodejnách COOP ale bankovky po odchodu obsluhy nepomohou

Zdroj: Ilustrační obrázek
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 02.11.2026 09:44

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Tento článek byl publikován ze zdrojů EXTRAINFO.cz

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