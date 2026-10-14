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Naked Attraction se vrací ve velkém stylu: Více nahých žen, mladší účastníci a žhavý VIP speciál

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Kontroverzní seznamovací show Naked Attraction Česko & Slovensko se vrací na televizní obrazovky! Druhá řada slibuje ještě odvážnější podívanou, dvojnásobek ženských účastnic i mladší soutěžící. Diváci se navíc mohou těšit na speciální VIP díl, ve kterém se představí známé tváře z reality show a sociálních sítí. Chybět nebudou intimní přiznání ani pikantní překvapení.
Diváci si seznamovací show oblíbili.

Diváci si seznamovací show oblíbili.

Zdroj: herminapress
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 14.10.2026 08:19

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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