Naked Attraction se vrací ve velkém stylu: Více nahých žen, mladší účastníci a žhavý VIP speciál

V druhé řadě bude rozhodně o co stát. Monika Timková je v roli moderátorky bezvadná. Diváci si seznamovací show oblíbili. Foto z pořadu Naked Attraction. Naked Attraction sklízí úspěch. Diváci si reality show velmi oblíbili. Naked Attraction CZ & SK: Aneta Naked Attraction CZ & SK: Aneta Naked Attraction - Martinu nejvíc zajímaly zadky Naked Attraction CZ & SK: Lucie ve studiu Naked Attraction moderuje Monika Timková. Foto z odvážné seznamovací show Naked Attraction CZ &SK.
Kontroverzní seznamovací show Naked Attraction Česko & Slovensko se vrací na televizní obrazovky! Druhá řada slibuje ještě odvážnější podívanou, dvojnásobek ženských účastnic i mladší soutěžící. Diváci se navíc mohou těšit na speciální VIP díl, ve kterém se představí známé tváře z reality show a sociálních sítí. Chybět nebudou intimní přiznání ani pikantní překvapení.
Naked Attraction zaznamenala úspěch
Nahá seznamka Naked Attraction, která během první sezóny přilákala více než 1,3 milionu diváků, se dočká pokračování. Nová řada odstartuje ve čtvrtek 15. října na televizní stanici ÓČKO. Diváci platformy Prima+ se premiéry dočkají již o dva dny dříve. Tvůrci tentokrát vsadili na větší rozmanitost účastníků. Oproti první sérii se představí dvojnásobek žen, více zástupců mladší generace a také lidé s mezinárodním přesahem. První řada přitom zaznamenala úspěch také na sociálních sítích, kde nasbírala přes 105 milionů zhlédnutí.
Celebrity odhalí intimní tajemství
Ještě před premiérou samotné seznamky čeká diváky speciální benefiční epizoda VIP Naked, která začne ve 20:30. V ní se objeví známé osobnosti z českých reality show a sociálních sítí. Mezi účastníky budou Maria Rose z Are You the One, tatérka a tiktokerka Satnady, Nathan ze Survivoru, Sandro Jandejsek z Love Islandu a StarHouse nebo podcasterka Zorya Blue. Přestože celebrity tentokrát neodhalí úplně všechno, promluví o svém intimním životě, nejistotách a vztahu k vlastnímu tělu. Hlavním tématem speciálu bude bodyshaming a tlak na dokonalý vzhled.
"Chtěli jsme to udělat takové rodinnější, trošku oblečenější, aby se mohla koukat i moje máma," zavtipkuje moderátor Vítek Zach. Známé osobnosti se ukryjí do barevných kabinek a moderátorka Monika Timková bude mít za úkol podle jejich intimních tajemství odhalit, kdo se za nimi skrývá. VIP epizoda má navíc charitativní rozměr. Účastníci se vzdali honoráře a vybrali organizace, kterým poputuje finanční pomoc. Mezi nimi jsou například Nevypusť duši, Nepanikař nebo SOLA pomáhá. Vážná nehoda mu překazila účast
Ve 22 hodin přijde na řadu první epizoda klasické nahé seznamky. Jejím hlavním aktérem bude sedmatřicetiletý masér Lukáš z Berouna, jehož život poznamenala vážná dopravní nehoda. Do pořadu se přihlásil už během první sezóny, jeho plány však překazilo auto, které ho srazilo. Následně se musel znovu učit chodit. Nyní dostává druhou šanci a tentokrát si bude vybírat potenciální partnerku. Podle tvůrců se diváci mohou těšit na rozmanitá ženská těla, otevřená přiznání o sexuálních experimentech i jedno z nejžhavějších rande v historii československé verze pořadu.
Nahota i po skončení show
Druhou řadu doprovodí i několik vedlejších pořadů. Každý čtvrtek ve 21:30 se bude vysílat Naked on the Air s Nikitou a Vítkem z podcastu Love is on the Air, který nabídne zákulisní informace a exkluzivní ukázky. Po hlavní epizodě dostanou odmítnutí účastníci další příležitost najít lásku v pořadu OneBlade Naked: Druhá šance. Pro diváky Prima+ bude připravena také prodloužená verze prvního oblečeného rande pod názvem Rande Plus. Stanice ÓČKO navíc zařadí do vysílání polskou a italskou verzi Naked Attraction. Druhá řada tak slibuje nejen více nahoty, ale také nečekané životní příběhy, intimní přiznání a další pokusy najít lásku bez jakýchkoliv zábran.
Zdroj: Aplausin.cz/Naked Attraction