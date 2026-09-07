Naked Attraction se vrací s novými tvářemi. Druhá řada slibuje více žen, známé osobnosti i nové zvraty

Monika Timková, Naked Attraction, FOTO: distr. Óčko TV / FTV Prima Monika Timková, Naked Attraction, FOTO: distr. Óčko TV / FTV Prima Monika Timková, Naked Attraction, FOTO: distr. Óčko TV / FTV Prima Monika Timková, Naked Attraction, FOTO: distr. Óčko TV / FTV Prima Monika Timková, Naked Attraction, FOTO: distr. Óčko TV / FTV Prima Monika Timková, Naked Attraction, FOTO: distr. Óčko TV / FTV Prima Monika Timková, Naked Attraction, FOTO: distr. Óčko TV / FTV Prima
Televizní obrazovky na podzim oživí druhá řada odvážné seznamovací show Naked Attraction. Provázet jí bude znovu herečka Monika Timková. Na streamovací platformě prima+ a na stanici Óčko TV se premiérové epizody s podtitulem Holky to chtěj taky objeví už v polovině října. Tvůrci slibují zapojení populárních osobností a mnohem více ženských účastnic. Hledání lásky bez filtrů
Zájem o hledání partnera před kamerami roste překvapivě u mladší generace. Tito lidé pociťují obrovskou únavu ze seznamovacích aplikací. Vadí jim všudypřítomné upravené fotografie a falešné identity vytvářené umělou inteligencí.
Televizní formát
proto sází na absolutní tělesnou autenticitu a realitu. Vybírající účastník hledá svůj ideální protějšek z pěti zcela nahých těl. Jednotliví aktéři se postupně odhalují směrem od nohou nahoru. Od specifického ochlupení přes jizvy až po drobný piercing hraje roli každý centimetr těla. Naked Attraction
V televizním studiu se tak potkávají lidé napříč věkovými kategoriemi i s různými tělesnými proporcemi. Cílem je rozproudit debatu o intimitě bez předsudků. Každý detail na kůži vypráví zcela osobní příběh konkrétního člověka.
Známé tváře podpoří dobrou věc
Do moderátorského postu se opět vrátí Monika Timková. Ta soutěžícím pomáhá s intimním rozhodováním v roli zkušené kamarádky. Do pořadu vnáší potřebný nadhled a vlastní zkušenosti se sebepřijetím.
Druhá sezóna přinese i unikátní charitativní epizody inspirované populárními benefičními kalendáři.
„Díky castingu už vím, kdo budou pickeři a moc se na ně těším. Už si připravuji různé otázky. Určitě se můžete těšit na dva charitativní díly, které budou moc hezké a objeví se v nich známé osobnosti,“ svěřila se Timková. Nové prostory pro první kontakt
Natáčení premiérových dílů v těchto dnech naplno běží v ateliérech Óčko TV. Štáb připravil pro účinkující několik novinek a vylepšených studiových boxů. Velkou proměnou prošlo zejména zázemí pro následné randění.
„Padla první klapka a začal nahý maraton natáčení nových epizod. Letos jsme vytvořili i reálný pop up night bar ve spolupráci s Palírnou U Zeleného stromu, který přímo vybízí k flirtování u drinku. Randíčka tak dostanou fancy prostor, aby se opět podařilo seznámit spoustu lidí,“ vysvětlil režisér a producent Matěj Pichler. Změny v zaběhnutém konceptu
Seznamka dál zachovává maximální otevřenost všem orientacím a nabídne také epizody věnované LGBTQ komunitě. Samotný děj letos projde výrazným oživením. Předplatitelé uvidí v nových dílech hodně nečekaných zvratů.
„Taky vás čeká spousta twistů a nových nápadů. Myslím si, že to bude o hodně aktivnější a objeví se tam mnoho situací, které v předchozí řadě nebyly,“ usmívala se Timková. Zda odvaha odhodit oblečení pomůže k nalezení trvalého vztahu uvidí diváci brzy.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (Óčko TV, FTV Prima).