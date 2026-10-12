Naked Attraction se vrací s celebritami i novými tvářemi. Lukášovi první účast překazila vážná nehoda

Naked Attraction 2026 - VIP díl, FOTO: distr. Óčko TV Naked Attraction 2026 - VIP díl, FOTO: distr. Óčko TV Naked Attraction 2026 - VIP díl, FOTO: distr. Óčko TV Naked Attraction 2026 - VIP díl, FOTO: distr. Óčko TV Naked Attraction 2026 - VIP díl, FOTO: distr. Óčko TV Naked Attraction 2026 - VIP díl, FOTO: distr. Óčko TV Naked Attraction 2026 - VIP díl, FOTO: distr. Óčko TV Naked Attraction 2026 - VIP díl, FOTO: distr. Óčko TV Naked Attraction 2026 - VIP díl, FOTO: distr. Óčko TV Naked Attraction 2026 - VIP díl, FOTO: distr. Óčko TV
Televizní seznamka Naked Attraction Česko & Slovensko vstupuje tento týden do své druhé sezóny. V charitativním speciálu VIP Naked se divákům představí herečka Monika Timková a další známé tváře z českých reality show. Nové díly hlavní soutěže pak nabídnou dvojnásobný počet ženských účastnic i zástupce mladší generace. Charitativní předkrm s Monikou Timkovou
Druhá řada odstartuje ve čtvrtek 15. října ve 20:30 na stanici Óčko speciálním benefičním dílem VIP Naked. Tvůrci ho koncipují jako předehru k hlavní show. Známé osobnosti z reality show a sociálních sítí v něm ale neodhalí vše. Otevřeně však promluví o svém intimním soukromí, vztahu k vlastnímu tělu a tlaku na dokonalý vzhled.
Všichni účinkující se vzdali honoráře ve prospěch organizací zaměřených na duševní zdraví a odstraňování stigmatu kolem menstruace. Peníze poputují spolkům SOLA pomáhá, Nevypusť duši nebo Nepanikař.
Do speciálu přijali pozvání Maria Rose z reality show Are You the One, tatérka a tiktokerka Satnady, Nathan z pořadu
, Sandro Jandejsek ze soutěže Love Island a podcasterka Zorya Blue. Účastníky čeká překvapení v podobě Moniky Timkové. Před ní produkce kompletně utajila casting hostů. V pořadu bude mít za úkol poznat, kdo se skrývá v barevných kabinkách, pouze na základě intimních tajemství. Survivor
„Chtěli jsme to udělat takové rodinnější, trošku oblečenější, aby se mohla koukat i moje máma,“ popsal pojetí speciálu moderátor Vítek Zach. „Tak dává to prostor pro fantazii,“ reagovala na formát dílu Monika Timková. Masér Lukáš po těžké nehodě
Hned po VIP speciálu odvysílá Óčko ve 22:00 první standardní epizodu s plnou nahotou. V ní si bude partnerku vybírat sedmatřicetiletý masér Lukáš z Berouna. Do televizní seznamky se přihlásil už během první řady. Jeho účast tehdy překazila vážná dopravní nehoda. Po srážce s autem se musel znovu učit chodit a z natáčení odstoupil.
Nyní se do pořadu vrací v roli muže, který si vybírá svůj protějšek. Epizoda slibuje seznámení plné překvapení, protože Lukáš se v ní svěří se svými předchozími sexuálními experimenty.
Rozšíření televizního formátu
První řada
zasáhla v televizi přes 1,3 milionu diváků a na sociálních sítích nasbírala více než 105 milionů zhlédnutí. Nová sezóna se proto dočkala podstatného rozšíření. Druhá řada se prezentuje heslem „Holky to chtěj taky“. Podle tvůrců přinese dvojnásobek ženských účastnic, přibude zástupců mladší generace a objevovat se budou soutěžící s mezinárodním dosahem. Naked Attraction
Začátek druhé řady se objeví na platformě Prima+ už v úterý 13. října. Televizní diváci uvidí na Óčku před každým premiérovým dílem pořad Naked on the Air s podtitulem warm up. Jde o pohled do zákulisí natáčení, kterým provedou Nikita a Vítek z podcastu Love is on the Air. Po hlavní show následuje formát Oneblade Naked s podtitulem Druhá šance. V něm dostanou prostor účastníci, kteří v hlavní soutěži nedošli až k oblečenému rande. S diváky u obrazovek se zkusí seznámit prostřednictvím krátkého rychlého rande.
Od pondělí do středy vždy ve 22:00 zařazuje Óčko také premiérové vysílání polské verze Magia Nagosci a italské adaptace Naked Attraction Itálie. V neděli pak stanice nabídne rekapitulační maraton epizod z celého týdne.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (Óčko TV, Prima+).