Naked Attraction se vrací. Eva Toulová na předpremiéře zaujala černými popruhy a podprsenkou z medvídků

Slavnostní předpremiéra druhé řady seznamovací reality show Naked Attraction přinesla do klubu na pražských Vinohradech velmi uvolněnou podívanou. Organizátoři hostům předepsali dress code ve stylu napůl nahý, napůl kreativní. Moderátorka Monika Timková dorazila v síťovaném modelu s kloboukem, bývalá účastnice soutěže Nikola Lauberová oblékla zcela průsvitný top.
Odvážné outfity a tetování přímo v klubu
Účastníci předpremiéry Naked Attraction vzali zadání ohledně oblečení velmi vážně. Většina outfitů se skládala jen z malého množství látky nebo průhledných materiálů. Bývalá účastnice pořadu a herečka z filmů pro dospělé Nikola Lauberová oblékla koženou bundu a kalhoty, pod kterými měla průsvitný top.
Velkou pozornost vzbudila také režisérka Eva Toulová. Na akci zvolila model vytvořený z černých popruhů. Doplnila ho bílou podprsenkou posetou drobnými plyšovými medvídky a před objektivy nešetřila výraznými gesty.
Program večírku nezůstal jen u oblečení a sledování nových epizod. Organizátoři připravili pro hosty možnost nechat si udělat tetování přímo na místě. Několik přítomných tuto nabídku využilo a z pražského klubu si odneslo trvalou vzpomínku na kůži.
Monika Timková zvolila síťovinu
Moderátorka pořadu Monika Timková (36) přistoupila k dress codu o něco zdrženlivěji. Oblékla propracovaný model postavený na černé síťovině. Síťované punčocháče a rukavice zkombinovala se sakem a velkým kloboukem.
„Já jsem rafinovaně odhalená, a přeci neukážu úplně všechno,“ řekla se smíchem.
Na večírku ji doplnil i moderátor pořadu Naked Warm Up Vítězslav Zach. Ten předepsaný styl vyřešil jednoduše, oblékl si pouze polorozepnutou košili. Samotný formát, kterým oba provázejí, patří k nejotevřenějším na obrazovkách. Účastník si v něm vybírá protějšek z pěti nahých kandidátů. Jejich těla se odhalují postupně odspoda nahoru, obličeje a osobnost přicházejí na řadu až v samotném závěru.
Sabina Pšádová se u promítání červenala
Předpremiéru si nenechala ujít řada tváří z jiných televizních formátů. Dorazila vítězka první řady reality show Bachelor Sabina Pšádová. Ta po rozchodu s Janem Solfronkem přišla do společnosti v doprovodu svých kamarádek. Promítání prvního dílu ji však mírně vyvedlo z míry, při záběrech na odhalené mužské přirození se výrazně červenala.
Z pořadu Bachelor dorazila do klubu také Marta Somyk. Barbora Zavadilová, známá ze soutěže Survivor, vynesla sytě červený korzet se spadlými rukávy. Televizní sestavu doplnil Sandro Jandejsek ze seznamky Love Island.
V centru dění se ocitl i hlavní aktér prvního promítaného dílu nové řady. Ačkoliv si v pořadu vybírá partnerku z přítomných žen, na večírku rozdával polibky i mužům. Došlo dokonce na situaci, kdy políbil pozadí svého kamaráda, který si na něj nechal v průběhu akce vytvořit čerstvé tetování.
Druhá série pořadu Naked Attraction startuje 13. října na platformě Prima+, ve čtvrtek 15. října od 22:00 pak proběhne premiéra na Óčko TV.
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