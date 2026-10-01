Nahradí Tesco polský dravec? Má levné nářadí, spotřebiče i uzeniny, Češi by nemuseli jezdit za hranice

Tisíce Čechů dodnes plánují cestu do polských marketů kvůli levnějším uzeninám, plenkám nebo drogerii. Kdyby se ale jeden konkrétní řetězec dostal až k nám, mohla by tahle tradice skončit. Ve hře je totiž budoucnost prodejen Tesca a jméno, které se skloňuje nejčastěji, zní Biedronka.
Proč se najednou mluví o konci Tesca
Britské Tesco podle deníku Financial Times zvažuje, že se stáhne ze střední Evropy a tuzemské obchody prodá. České a slovenské prodejny se mají nabízet společně, maďarské zvlášť. Termín pro odevzdání úvodních nabídek přitom připadl na konec letošního září.
O obchody se ucházejí tři velcí hráči:
německá Schwarz Group, která stojí za Lidlem a Kauflandem; nizozemský Ahold Delhaize, který provozuje Albert; polská Biedronka ze skupiny Jerónimo Martins. Přečtěte si také: Už se ví, kolik dostanete přidáno k důchodu. Bude to 304 nebo 540 korun? Podívejte se
Právě Biedronka je jediná, která u nás zatím nepůsobí, takže by pro české nakupující znamenala největší změnu.
Sází na aplikaci a nejnižší ceny v okolí
Čím se Biedronka nejvíc odlišuje od zdejších supermarketů? Vsadila na hodně agresivní cenovou politiku a hlásí se do role nejlevnějšího obchodu v okolí. Nejvýhodnější částky přitom míří na registrované zákazníky. Kdo používá aplikaci Moja Biedronka nebo věrnostní kartu, dostane se k cenám, na které ostatní nedosáhnou.
Klasické procentní slevy jsou u toho jen začátek. Zákazníci narazí i na multipack nabídky, kdy za dva kusy dostanou tři nebo koupí druhý výrobek za zlomek ceny. Do letáků řetězec pravidelně nasazuje i akce, ve kterých lze u jednoho zboží nasbírat několik kusů zdarma. „Umím si představit, že by jejich vstup doprovázely velké slevové akce a silná reklama,“ uvedl pro Deník hlavní ekonom společnosti XTB Pavel Peterka.
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Kutily nejspíš zaujme cenovka. Aku vrtačku privátní značky Niteo pořídíte za zhruba tisíc korun a lidlovský Parkside by tak najednou musel čelit hned několika rivalům. Biedronka ale nezůstává jen u dílny, pokrývá i kuchyni, domácnost a zahradu, a to pod celou řadou vlastních značek.
Drobné spotřebiče typu horkovzdušných fritéz nebo mixérů spadají pod značku Hoffen, tedy polskou paralelu k lidlovskému SilverCrestu. Přehled hlavních značek a toho, co pod nimi hledat, shrnuje tabulka.
Značka Co pod ní najdete Niteo akumulátorové nářadí, vrtačky a brusky NAC a Blaupunkt další nářadí do dílny a na zahradu Hoffen drobné spotřebiče, třeba fritézy a mixéry (obdoba SilverCrestu) MG Home hrnce, pánve a kuchyňské vybavení Dreame vysavače, fény a další elektronika Polské jídlo, za kterým se jezdí přes hranice Přečtěte si také: Konec éry: Baťa v Česku zavírá poslední závod, značka tu začínala už v roce 1894
Uzeniny tvoří jeden z pilířů celé nabídky. Vedle značky Tarczyński staví řetězec hlavně na vlastních řadách a nejsilnějším tahákem bývají kabanosy, které se prodávají v mnoha příchutích, od masových až po sýrové. Právě kvůli nim spousta Čechů dodnes vyráží přes hranice.
Polské uzeniny patří k hlavním lákadlům, kvůli kterým Češi vyrážejí na nákupy přes hranice. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Chladicí boxy pak plní privátní mléčná řada Mleczna Dolina s celou paletou zakysaných výrobků a másel. Kdo má chuť na sladké, najde tady i typicky polské pečivo, od smažených koblih pączki po trubičky rurki plněné krémem. Rodiče zase ocení levné plenky Dada, další z privátních značek řetězce.
Přijde Biedronka opravdu?
Zatím nic není jisté. Stále se neví, který z uchazečů obchody nakonec získá ani kdy by k převzetí došlo, a přihlásit se navíc mohou další firmy. Pokud by prodejny získal někdo, kdo už u nás působí, mohl by podle Svazu obchodu a cestovního ruchu zasáhnout antimonopolní úřad a vynutit si odprodej části obchodů zpět na trh.
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Že to řetězec s regionem myslí vážně, ukázal loni na Slovensku. Otevřel tam první prodejny u Bratislavy a do konce roku 2026 jich plánuje padesát. Distribuční centrum, které kvůli tomu postavil, zvládne zásobovat až 180 obchodů. Tolik prodejen zatím nemá, jeho kapacita ale dobře napovídá, kam řetězec míří.
Zdroje: https://byznys.hn.cz/c1-67935380-kdo-koupi-obchody-tesco-v-cesku-zajem-ma-majitel-lidlu-i-polska-biedronka-pisi-financial-times, https://www.e15.cz/byznys/obchod-a-sluzby/schyluje-se-k-velke-bitve-o-ceske-tesco-zajem-ma-lidl-albert-i-biedronka-1435997, https://www.denik.cz/cesko/tesco-cesko-prodej-tri-zajemci-o-prodejny-albert-lidl-kaufland-biedronka/, https://www.zboziaprodej.cz/2025/03/06/biedronka-vstoupila-na-slovensko-prvni-prodejnu-otevrela-nedaleko-bratislavy/, https://www.idnes.cz/spotrebitel/test/biedronka-ma-zalusk-na-tesco-zname-5-hitu-z-polska-na-kterych-by-cesi-usetrili.A260928_084740_test_matt