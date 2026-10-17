Nahota ve starém Římě nebyla tak normální jako u liberálních Řeků. Některá tabu byla ale nepřekročitelná

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Nahota ve starém Římě nebyla tak normální jako u liberálních Řeků. Některá tabu byla ale nepřekročitelnáPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Ve starověkém světě se na řadu sociálních projevů pohlíželo poněkud odlišným způsobem, než je tomu v moderní společnosti. Nejinak tomu bylo i v případě nahoty. Jak se v tomto ohledu lišily národy starého Říma a Řecka?
Nahota ve starém Římě nebyla tak normální jako u liberálních Řeků. Některá tabu byla ale nepřekročitelnáZdroj: Public domain (neznámý autor), Wikimedia commons
Doba čtení 3 min
Článek byl publikován 17.10.2026 13:30
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