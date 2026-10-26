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Náhodné setkání na benzince změnilo vše: Radůza splnila Heleně Vondráčkové slib

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Helena Vondráčková přichází s novým singlem Stříbrný vítr, jehož autorkou je zpěvačka a písničkářka Radůza. zpěvačky se potkaly na benzinové pumpě, když se obě vracely z koncertu. Z náhodného rozhovoru nakonec vzešel příslib, který Radůza proměnila v píseň.
Helena Vondráčková

Helena Vondráčková

Zdroj: herminapress
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 26.10.2026 10:20

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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