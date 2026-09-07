Nadýchaný makovec s citrónovou polevou – luxusní moučník hotový raz dva. Skvělý k odpolední kávě i jako rychlá snídaně

Rychlý makovec s citrónovou polevou je přesně ten typ zázraku, který vám vytrhne trn z paty, když ohlásí návštěvu sousedka nebo dostanete chuť na něco dobrého k odpolední kávě. Tento nadýchaný moučník spojuje tradiční českou lásku k máku s osvěžujícím citrusovým šmrncem. Výsledkem je dokonale vláčný koláč, který vypadá jako z luxusní cukrárny, a přitom jeho příprava zabere jen pár minut.
Mák má v české i středoevropské kuchyni neuvěřitelně hluboké kořeny a v minulosti platil za symbol hojnosti i bohatství. Zatímco v mnoha sousedních zemích se mák používal jen opatrně jako posyp na pečivo, u nás se z něj odjakživa pekly poctivé náplně do buchet a hutné koláče. Geniálním trikem tohoto moderního receptu je namáčení a mixování máku spolu se zakysanou smetanou. Právě zakysaná smetana dodá těstu neuvěřitelnou vláčnost, díky které makovec zůstane šťavnatý a rozhodně nevyschne ani druhý den. Svěží citronová poleva pak těžší zemitou chuť máku dokonale vyváží a dodá celému moučníku neodolatelnou jiskru.
Na tomhle receptu je kouzelné především to, jak rychle ho máte hotový a jak skvěle vypadá na talíři. Kyselkavá citronová šťáva utřená s moučkovým cukrem vytvoří na tmavém makovém korpusu nádherně lesklou, sněhově bílou krustu. Když ji navíc ozdobíte troškou strouhané citronové kůry a špetkou celého máku, získáte dezert, který zaujme na první pohled.
S receptem si navíc můžete parádně pohrát podle vlastní chuti. Do těsta se báječně hodí přihodit hrst rozinek namočených v rumu, nasekané vlašské ořechy nebo drobně nakrájená kandovaná citrusová kůra. Pokud máte rádi ještě šťavnatější moučníky, můžete upečený korpus před nanesením polevy lehce pokapat meruňkovou marmeládou nebo citronovým likérem. A jestli chcete zkusit jemnější variantu, nahraďte citronovou šťávu v polevě pomerančovým džusem.
Mák rozmixujte tyčovým mixérem a smíchejte ho s vejci, cukrem a vanilkovým extraktem.
Poznámka: Před použitím nechte mák namáčet 30 minut ve vodě a poté ho slijte.
Mixováním ingredience spojte a do směsi přidejte zakysanou smetanu, olej a nakonec mouku s kypřicím práškem do pečiva i solí.
Tip: Mouku prosejte, aby v těstu nevznikly hrudky.
Vzniklé těsto vlijte do formy na pečení vyložené pečicím papírem, který potřete olejem. Poté ho pečte v předehřáté troubě na 170 °C po dobu 50–60 minut.
Tip: Zda je těsto upečené, ověřte pomocí špejle.
Korpus nechte vychladnout a mezitím připravte citrónovou polevu smícháním moučkového cukru a citrónové šťávy. Polevu naneste na korpus a dezert ozdobte citrónovou kůrou a mákem.
Rychlý makovec s citrónovou polevou můžete ihned servírovat, jelikož poleva rychle zaschne.
Tip: Aby pochoutka neokorala, uchovávejte ji ve vzduchotěsném obalu.
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Zdroj receptu: Luda Easy Cook
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Bieleszová