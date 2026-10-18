Nadýchané žloutkové řezy s křupavou krustou a rumovou polevou: Upečte je den dopředu a nebudete litovat

Žloutkové řezy peču většinou ve chvíli, kdy má dorazit návštěva, případně když chci na plech připravit něco o trochu slavnostnějšího než běžnou buchtu. Vypadají jako poctivá cukrářská klasika ze starších kuchařek, ale práce s nimi není nijak záludná. Dole je , navrch se roztírá výrazná ořechové těsto ze sněhu z bílků žloutková poleva s rumem. Ta potřebuje hlavně čas, aby zaschla a při krájení se nerozjížděla.
Na tomhle
je příjemné, že se nemusí dodělávat na poslední chvíli. Spíš naopak. moučníku Večer upeču korpus, natřu polevu a druhý den už jen beru nůž a krájím. Bez zdobení, bez krému v sáčku, a přesto vypadají řezy na tácu slušně. U rodinných oslav je tohle docela výhra.
Celé to stojí na jednoduché kombinaci: Spodní vrstva je díky máslu a mletým ořechům vláčná, ale drží pohromadě, zatímco žloutková poleva nahoře po zaschnutí udělá jemnou, lehce křehkou krustu. Tady se nevyplatí spěchat. Recept na poctivé žloutkové řezy ze staré kuchařky
Počet porcí: 20-24 řezů Ingredience, které budeme potřebovat Těsto: 280 g másla 200 g moučkového cukru 140 g hladké mouky 200 g mletých ořechů sníh ze 6 bílků Poleva: 280 g moučkového cukru 10 g vanilkového cukru 6 žloutků 2 lžíce rumu Postup přípravy tradičních žloutkových řezů
1. Troubu předehřejte na
160 °C. Připravte si vyšší plech nebo menší hlubší plech a vyložte ho pečicím papírem. U těchto řezů se hodí nechat papír trochu přesahovat přes okraje, korpus se pak z plechu vytahuje snáz.
2. Do větší mísy dejte změklé
máslo a moučkový cukr. Šlehejte, dokud směs nezesvětlá a nenabere trochu vzduchu. Není potřeba závodit s časem, pár minut navíc se tady pozná.
3. K máslovému základu přisypte
hladkou mouku a mleté ořechy. Krátce promíchejte, jen aby vznikla hustší směs. Nejčastěji se používají vlašské ořechy, ale funguje i jemně mletá ořechová směs.
4. Z
6 bílků ušlehejte pevný sníh. Do těsta ho zapracujte po částech, nejlépe stěrkou a zlehka. Tady je lepší pomalejší ruka, aby se z těsta zbytečně nevyhnal vzduch.
5. Těsto rozetřete na připravený plech a povrch uhlaďte. Dejte do trouby a pečte zhruba
30-35 minut při 160 °C, dokud povrch lehce nezezlátne a korpus nebude propečený.
6. Upečený korpus nechte úplně vychladnout. Na teplý základ polevu raději nedávejte, začala by téct a vrstva by nebyla pěkně rovná.
Příprava žloutkové polevy
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7. Do čisté mísy dejte
žloutky, moučkový cukr, vanilkový cukr a rum. Všechno vyšlehejte do světlé, hladké a hustší pěny. Poleva má jít roztírat, ale neměla by být řídká.
8. Žloutkovou polevu natřete na vychladlý korpus v jedné souvislé vrstvě. Dobře se na to hodí delší nůž nebo cukrářská karta. Pracujte poměrně svižně, aby povrch zůstal co nejrovnější.
9. Plech odložte na chladnější místo a nechte
polevu zaschnout. Nejlepší výsledek bývá po odležení přes noc. Druhý den je povrch pevnější a řezy lépe drží tvar.
10. Před krájením namočte ostrý
nůž do teplé vody a otřete ho dosucha. Krájejte menší řezy nebo kostky. Hodí se ke kávě, na sváteční stůl i jako víkendový moučník. V chladu vydrží bez potíží 2-3 dny. Foto: Cooky.cz, Nakrájené žloutkové řezy Rady Výraznější chuť získáte s vlašskými ořechy. K těmto řezům sedí asi nejlépe. S polevou počkejte, dokud korpus opravdu nevychladne. Když je ještě teplý, vrchní vrstva se může rozjet. Krájejte spíš menší kousky. Řezy jsou dost syté a na tácu pak vypadají úhledněji. Pokud chcete drobnou obměnu, dá se pod polevu přidat velmi tenká vrstva kyselejšího džemu. Dobře funguje třeba rybízový. Proč se žloutkové řezy vyplatí dělat den dopředu
Některé moučníky chutnají nejlépe ještě vlažné, sotva se vytáhnou z trouby. U žloutkových řezů je to obráceně. Potřebují několik hodin v klidu. Poleva oschne, ořechový spodek se zpevní a při krájení se tolik netrhá. Výsledek je potom jednoduše hezčí a člověk se u plechu méně rozčiluje.
U nás se nejvíc osvědčilo péct je večer. Ráno nebo dopoledne už jen nakrájím plech na kostky, přendám je na tác a je hotovo. Když zůstanou v chladu a přikryté, vydrží pěkné i do dalšího dne. To se hodí hlavně při pečení na návštěvu, oslavu nebo svátky.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková