Nadýchané tvarohové syrniki – snídaně, se kterou zabodujete u každého. Dělám je nasladko i naslano a rodina je zbožňuje

Ráno nemusí vždy začínat chlebem s máslem nebo miskou müsli. Když máte v lednici tvaroh a pár vajec, můžete si během chvilky připravit sladkou snídani, která provoní celou kuchyni. Smažené syrniki z tvarohového těsta mají na povrchu zlatavou barvu, uvnitř jsou jemné a vláčné a nejlépe chutnají ještě teplé, lehce poprášené moučkovým cukrem. Jejich příprava připomíná oblíbené domácí lívance, ale díky tvarohu mají trochu jiný charakter. Hodí se nejen k víkendové snídani, ale také jako rychlá sladká svačina nebo pohoštění pro nečekanou návštěvu.
Hlavní surovinou je tvaroh, který má v české kuchyni své pevné místo už po generace. Naše babičky ho používaly do buchet, koláčů, náplní i jednoduchých sladkých jídel, protože byl dostupný, sytý a dal se dobře kombinovat s dalšími surovinami. Obsahuje kvalitní bílkoviny a dodává těstu příjemnou vláčnost. V tomto receptu se navíc postarají o lehčí strukturu vyšlehané bílky. Právě díky nim nejsou syrniki hutné, přestože obsahují poměrně velké množství tvarohu. Zakysaná smetana směs zjemní a dodá jí plnější chuť.
Tvarohové syrniki můžete pokaždé podávat trochu jinak. Kromě moučkového cukru jim sluší čerstvé jahody, maliny nebo borůvky, výborné jsou také s domácí marmeládou, ovocným rozvarem či lžící zakysané smetany. Pokud je připravíte na snídani, doplňte je čerstvým ovocem a bílým jogurtem. Nejlepší jsou ještě teplé, ale pokud vám nějaké zbydou, uložte je do uzavřené nádoby v lednici a před podáváním krátce prohřejte.
Tvaroh vložte do větší mísy a důkladně ho rozmačkejte vidličkou. Pokud obsahuje větší hrudky, propracujte ho dohladka. Připravte si tak základ, který se snadno spojí s ostatními surovinami.
Vejce rozdělte na žloutky a bílky. Bílky dejte do čisté mísy, přidejte špetku soli a vyšlehejte pevný sníh. Ke konci šlehání postupně přisypávejte krupicový cukr.
Do vyšlehaného sněhu postupně zašlehejte jednotlivé žloutky. Pokračujte, dokud nevznikne světlá a nadýchaná vaječná směs. Pracujte s metličkami na nižší rychlost, aby směs zůstala dostatečně provzdušněná.
Do vaječné směsi prosejte hladkou mouku a opatrně ji zapracujte stěrkou. Přidejte připravený tvaroh a zakysanou smetanu. Vše zlehka promíchejte, aby vzniklo hustší, ale stále nadýchané těsto.
Na pánvi rozehřejte část oleje. Lžící nabírejte těsto a vytvářejte menší kulaté placky, mezi kterými nechte dostatek místa. Smažte je na mírné až střední teplotě, aby se dobře propekly i uvnitř.
Syrniki opékejte přibližně 2–3 minuty z jedné strany, dokud nezezlátnou. Potom je opatrně obraťte a dosmažte také z druhé strany. Podle potřeby přidejte do pánve trochu oleje a pokračujte, dokud nespotřebujete všechno těsto.
Hotové syrniki přendejte na talíř vyložený papírovou utěrkou, která odsaje přebytečný tuk. Nechte je krátce odpočinout a potom je posypte moučkovým cukrem. Podávejte ještě teplé, samotné nebo s čerstvým ovocem či oblíbenou marmeládou.
Tip: Pokud nemáte rádi sladké, můžete syrniki podávat naslano. Výborně chutnají š česnekovým máslem, slaninou a sýrem.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová