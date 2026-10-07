Nadýchané tvarohové knedlíčky jen z 5 surovin – rychlovka s minimem práce. Výborné s cukrem, mákem i jogurtovou polevouPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Nadýchané tvarohové knedlíčky jen z 5 surovin – rychlovka s minimem práce. Výborné s cukrem, mákem i jogurtovou polevou
Článek byl publikován 07.10.2026 05:42
Voňavý masový vývar, brambory, zelí a opečená slanina vytvoří sytou polévku jako stvořenou pro chladné dny....
Jemné brambory, křupavá slanina a zlatavá cibule vytvoří jednoduché jídlo plné domácí chuti. Sytá...
Jakmile se v omáčce spojí švestky, červené víno a koření, hovězí maso získá úplně jiný charakter. Po...
Jeden den ji podáte teplou k obědu, druhý den z ní máte domácí nářez na chleba. Šťavnatá domácí sekaná z...
Web je zaměřený na vaření a pečení pro každodenní stůl i sváteční příležitosti. Nabízí široký výběr receptů – od tradičních českých jídel přes moderní pokrmy až po sladké dezerty. Čtenáři tu najdou inspiraci na rychlé obědy, rodinné večeře i nápady, jak překvapit hosty. Silnou stránkou je...Všechny články tohoto autora →
- Domácí bagety si zamilujete: Voní po celé kuchyni a chutnají lépe než z obchodu
- Žůrek ze žitného kvásku připomíná staré Velikonoce a zasytí lépe než obyčejný vývar
- Píchané řezy jsou nenáročné, vláčné a čokoládové přesně tak, jak má domácí moučník být
- Mrkvové řezy umí mile překvapit: Jednoduchý domácí moučník, který sází na vláčnost místo pozlátka