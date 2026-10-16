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Nadýchané sádlové rohlíky s hrubou solí připomenou chuť poctivého pečiva z dobré české pekárny

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Upečte si nadýchané domácí sádlové rohlíky s kmínem a hrubou solí. Tradiční křupavé pečivo s poctivým sádlem upečené za 15 minut. No mňam!
Obrázek k receptu na rohlíky

Obrázek k receptu na rohlíky

Zdroj: Foto: Cooky.cz, recept na rohlíky
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 16.10.2026 16:07

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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