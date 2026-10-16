Nadýchané sádlové rohlíky s hrubou solí připomenou chuť poctivého pečiva z dobré české pekárny

Není nic lepšího než
nefalšovaná vůně čerstvě upečeného , která se o víkendovém podvečeru rozline po celém domě. Dříve jsem si myslela, že upečení pečiva dokonalých s jemnou rohlíků střídkou a dokřupava rozpečenou kůrkou je výsadou profesionálních pekařů, ale opak je pravdou. Přidání poctivého sádla do těsta udělá neuvěřitelný zázrak. Těsto je pod rukama poddajné, vláčné a rohlíky díky němu zůstanou úžasně křehké a chutné i do druhého dne, pokud je tedy rodina nesní ještě za tepla.
Práce s tímto těstem je
čistá radost a tvarování malých bochánků i následné motání rohlíčků vás bude neuvěřitelně bavit. Když pak z trouby vytáhnete plech plný zlatavých rohlíků posypaných hrubou solí a kmínem, zažijete tu nejčistší pekařskou radost.
Můj tip zní: Po upečení rohlíky ihned po vytažení z trouby ještě horké zlehka postříkejte čistou vodou z rozprašovač, díky čemuž získá kůrka nádherný lesk a zůstane úžasně křupavá. Recept na poctivé sádlové rohlíky s křupavou kůrkou, kmínem a hrubou solí
Celkový čas přípravy a pečení: 125 minut Ingredience potřebné k přípravě sádlových rohlíků Těsto a kvásek 500 g hladké mouky (plus 1 lžička do kvásku) 50 g povoleného vepřového sádla 10 g jedlé soli 21 g čerstvého droždí (polovina kostky) 250 ml vlažné vody 1 lžička cukru krupice Dohotovení a posyp 50 ml slané vody v rozprašovači 2 lžíce hrubozrnné soli 2 lžíce celého kmínu (případně máku či sezamových semínek) Postup při přípravě křupavých sádlových rohlíků
1. Z odměřené vlažné vody odlejte menší část do misky, rozdrobte do ní čerstvé droždí, přisypte cukr krupici, přidejte trošku hladké mouky, vše lehkou metličkou promíchejte a
nechte na teplém místě 10 minut vyběhnout nadýchaný kvásek do čepice.
2. Do velké hluboké mísy prosejte zbylou hladkou mouku, přisypte jedlou sůl, přidejte povolené vepřové sádlo, přilijte zbývající vlažnou vodu a vzejitý kvásek.
3. Rukama nebo v robotu
vše důkladně hněťte po dobu alespoň 10 minut, dokud vám nevznikne hladké, pružné a nelepivé těsto.
4. Mísu s vypracovaným těstem zakryjte čistou utěrkou a
nechte na teplém místě kynout přibližně 45 minut, dokud výrazně nezvětší svůj objem.
5. Vykynuté těsto vyklopte na pomoučněný vál a
navažte z něj stejně velké kousky o hmotnosti 60 gramů.
6. Z každého kousku těsta dlaněmi
vytvarujte hladkou kuličku a naskládané bochánky nechte na vále 10 minut odpočívat.
7. Každou odpočatou kuličku pomocí válečku
rozválejte na tenkou oválnou placku.
8. Od vzdálenějšího okraje placku pevně
smotávejte směrem k sobě do tvaru rohlíku a cíp těsta dole dobře přimáčkněte.
9. Připravené rohlíky naskládejte v dostatečných rozestupech na plech vyložený pečicím papírem.
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10. Plech přikryjte čistou utěrkou a
nechte rohlíky na plechu kynout přibližně 30 minut, dokud viditelně nezvětší svůj objem.
11. Troubu rozpalte na
190 stupňů.
12. Vykynuté rohlíky těsně před pečením
důkladně postříkejte slanou vodou z rozprašovače.
13. Povrch rohlíků štědře
posypejte hrubozrnnou solí a celým kmínem, případně mákem nebo sezamovým semínkem.
14. Plech vložte do vyhřáté trouby a
pečte na 190 stupňů přibližně 12 až 15 minut do růžova.
15. Upečené rohlíky vyndejte z trouby a
ihned ještě horké znovu zlehka postříkejte čistou vodou z rozprašovače.
16. Rohlíky přeneste na mřížku a
nechte je mírně vychladnout před podáváním. Foto: Cooky.cz, křupavé a prostě úžasné Tipy redakce: Poddajné sádlo pokojové teploty: Sádlo vytáhněte z chladničky alespoň 30 minut předem, aby mírně povolilo a snadno se zapracovalo do moučné směsi. Hněťte těsto poctivě celých 10 minut: Dlouhé hnětení je klíčem ke správnému uvolnění lepku, díky kterému budou rohlíky po upečení nádherně nadýchané a nebudou se drolit. Odvazujte kousky pro rovnoměrné pečení: Pokud chcete mít všechny rohlíky upečené do stejného odstínu, odvažujte kuličky přesně po 60 gramaech, případně po 70 gramaech pro větší verzi. Dvojí rosení pro křupavou kůrku: Postříkání slanou vodou před pečením pomůže udržet semínka na povrchu a finální rosení ihned po vytažení z trouby zajistí nádherně křupavý a lesklý povrch. Různoroďte posyp podle chuti: Místo tradiční kombinace kmínu a soli můžete polovinu plechu posypat modrým mákem nebo bílým sezamem, což ocení zejména děti.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková