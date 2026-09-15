Nadýchané minidortíky s rychlým Salko krémem – geniální dezert na oslavy. Recept je neuvěřitelně snadný a zvládne ho úplně každý

Znáte ten pocit, když chcete uvařit nebo upéct něco neuvěřitelně roztomilého a elegantního, co potěší oko i chuťové pohárky, ale nechce se vám strávit půl dne zdobením velkého dortu? Piškotové minidortíky se Salko krémem představují dokonalou drobnou delikatesu, která vyhlíží jako z luxusní cukrárny, a přitom mizí ze stolu doslova raketovou rychlostí. V těchto roztomilých jednohubkách se potkává vláčný nadýchaný piškot zjemněný zakysanou smetanou a neuvěřitelně sametový krém ze sladkého kondenzovaného mléka.
Použití zahuštěného slazeného mléka, u nás zlidovělého pod značkou Salko, má své kořeny v tradiční středoevropské a východoevropské cukrařině 20. století, kdy se hospodyňky snažily vykouzlit bohaté a stabilní krémy bez zdlouhavého vaření žloutkových základů. Hlavním kulinářským trikem tohoto receptu je přidání zakysané smetany jak přímo do piškotového těsta, tak do vyšlehaného máslového krému. Zakysaná smetana v těstě zajistí, že si malé korpusy zachovají neskutečnou vláčnost a dělají se v nich jemné pórky, zatiaľ čo v krému příjemně prorazí sladkost Salka a dodá mu lehký, osvěžující tón. Rozmixované odřezky z korpusu navíc vytvoří po obalení nádherný mechový efekt, který zakryje jakékoliv drobné nedokonalosti.
Největší předností těchto minidortíků je jejich roztomilý vzhled, snítka servírování a neskutečná variabilita. Každá porce představuje akorát tak velký sladký hřích k šálku čerstvé kávy nebo svátečnímu čaji, u kterého se nemusíte trápit složitým krájením celého dortu.
S receptem si navíc můžete snadno pohrát podle vlastní fantazie. Do sametového Salko krému lze přimíchat trochu pražených nasekaných oříšků, kokosu nebo kapku kvalitního rumu či kávového likéru. Pokud chcete minidortíkům dodat ovocnou svěžest, namažte spodní kolečko před nanesením krému ještě lžičkou navinulé malinové či rybízové marmelády, případně doprostřed vložte čerstvou borůvku. Na závěr můžete povrch místo drobky ozdobit hoblinkami hořké čokolády nebo mletými pistáciemi.
Vejce vyšlehejte se solí, klasickým a vanilkovým cukrem. Postupně přidejte zakysanou smetanu a prosetou mouku s kypřicím práškem do pečiva.
Poznámka: Cukr přidávejte v několika dávkách a za stálého šlehání. Díky tomu se ingredience lépe propojí. Zakysaná smetana by měla mít pokojovou teplotu.
Těsto vylijte na plech pokrytý pečicím papírem a pečte ho v předehřáté troubě na 180 °C po dobu 20 minut.
Tip: Zda je těsto upečené, ověřte pomocí špejle, kterou byste z něj měli vytáhnout čistou.
Z upečeného korpusu vykrojte kolečka o průměru 4–5 cm, která horizontálně rozkrojte na polovinu.
Poznámka: Odřezky korpusu rozmixujte. Budete je používat na obalení dezertu.
Nyní připravte krém. Změklé máslo vyšlehejte se Salkem. Poté přidejte zakysanou smetanu a šleháním suroviny spojte. Sudý počet koleček krémem potřete a zakryjte je zbylými kousky upečeného těsta.
Pochoutku pokryjte krémem i po stranách a obalte ji v rozmixovaném korpusu. Piškotové minidortíky se Salko krémem můžete ihned servírovat.
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Zdroj receptu: Торты и Кулинария Cakes & Cooking
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Bieleszová