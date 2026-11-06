Nadýchané langoše podle tradičního maďarského receptu – jsou jen z obyčejné hladké mouky, ale chutnají naprosto luxusně

Stačí projít kolem stánku na pouti a vůně čerstvě smažených langošů vás hned vrátí do letních dnů. Zlatavá placička, česnek, studená zakysaná smetana a sýr, který na horkém těstě pomalu měkne, to je kombinace, které se těžko odolává. A proč si tuhle oblíbenou pochoutku nedopřát i doma, třeba v pátek večer, když už se nikomu nechce vymýšlet složitá večeře?
Langoše jsou neodmyslitelně spojené s maďarskou kuchyní, odkud se rozšířily také na Slovensko a do Česka. Jejich název pochází z maďarského slova „láng“, tedy plamen. Dříve se připravovaly z chlebového těsta v pecích poblíž ohně, dnes se nejčastěji smaží v oleji. Právě tak získávají typický zlatavý povrch a měkký, nadýchaný střed. Z původně prostého jídla se postupně stalo oblíbené pouťové občerstvení, které si každý upravuje podle své chuti.
Česnek, zakysaná smetana a sýr patří k nejoblíbenějším kombinacím. Česnek dodá placičce výraznost, smetana ji příjemně zjemní a sýr přidá slanou chuť. Gouda se na teplém těstě lehce rozpustí, ale stejně dobře poslouží eidam nebo ostřejší čedar. Právě v jednoduchosti je kouzlo tohoto receptu. Není potřeba složité dochucování, když spolu základní suroviny tak dobře fungují.
Klasickou oblohu můžete snadno obměnit podle toho, co máte rádi. Pokud dáváte přednost pikantnějším chutím, přidejte chilli nebo pár koleček jalapeños. Čerstvá pažitka či petržel dodají langošům svěžest, zatímco několik plátků šunky z nich udělá sytější jídlo. Zajímavou variantou je také kombinace zakysané smetany s trochou bílého jogurtu, která bude lehčí a osvěžující. A jestli vám zbyde strouhaný sýr, zkuste smíchat dva druhy. Například jemnou goudu s výraznějším čedarem. Langoše se nejlépe hodí k neformálnímu posezení s rodinou nebo přáteli, kdy si každý může svou placičku dochutit podle sebe.
Do velké mísy nasypte hladkou mouku a uprostřed vytvořte důlek. Droždí rozdrobte do vlažného mléka a promíchejte, aby se rozpustilo. Směs nalijte do důlku, přimíchejte trochu mouky z okrajů a nechte přibližně 15 minut stát, dokud se na povrchu nezačnou tvořit bublinky
Do mísy přisypte sůl a postupně přilévejte 200 ml vlažného mléka. Vše důkladně propracujte, dokud nevznikne pružné a vláčné těsto. Mísu přikryjte čistou utěrkou a nechte těsto na teplém místě kynout přibližně 35 minut, aby zvětšilo svůj objem.
Vykynuté těsto rozdělte na 8 přibližně stejně velkých dílů. Z každého vytvarujte kuličku a nechte ji několik minut odpočinout, aby se těsto při tvarování lépe natahovalo. Potom jednotlivé kuličky rukama roztáhněte do placiček s tenčím středem a mírně silnějšími okraji.
Do hlubší pánve nalijte olej a zahřejte ho přibližně na 170–180 °C. Langoše vkládejte do oleje opatrně a smažte je z každé strany asi 2–3 minuty, dokud nebudou zlatavé. Hotové placičky vyjměte děrovanou obracečkou a nechte krátce okapat na papírové utěrce.
Zakysanou smetanu promíchejte se špetkou soli, aby byla hladká a dobře se roztírala. Česnek oloupejte, prolisujte a smíchejte s 1–2 lžícemi oleje na jemnou pastu. Goudu nastrouhejte najemno, aby se na horkých langoších snadno rozprostřela a lehce změkla.
Ještě teplé langoše potřete zakysanou smetanou a česnekovou pastou podle chuti. Každou placičku posypte nastrouhaným sýrem a nechte ho na horkém povrchu lehce povolit. Podávejte ihned, dokud jsou langoše uvnitř měkké a na okrajích příjemně křupavé.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová