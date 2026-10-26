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Nadýchané kynuté koláčky s náplní jsou ideální ke kávě i na rodinné oslavy. Nejlépe chutnají čerstvé

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Na odpoledne peču kynuté koláčky nejraději tehdy, když chci udělat radost celé rodině a přitom nesedět půl dne v kuchyni. Tohle těsto je poctivé, ale přitom dobře ovladatelné, náplň si můžete poskládat podle chuti a drobenka udělá přesně ten domácí finiš, bez kterého by to u nás nebylo ono.
Obrázek k receptu na Kynuté koláčky s náplní: osvědčený recept na měkké, nadýchané a poctivé domácí pečení

Obrázek k receptu na Kynuté koláčky s náplní: osvědčený recept na měkké, nadýchané a poctivé domácí pečení

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Kynuté koláčky s náplní: osvědčený recept na měkké, nadýchané a poctivé domácí pečení
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 26.10.2026 06:20

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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