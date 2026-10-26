Nadýchané kynuté koláčky s náplní jsou ideální ke kávě i na rodinné oslavy. Nejlépe chutnají čerstvé

Kynuté koláčky se u nás pekly v lecjaké podobě už za mojí babičky, pak u maminky, a já se k nim pořád vracím taky. Těsto na ně je poctivé, ale ne protivné na práci. Náplň se dá přizpůsobit tomu, co je zrovna doma nebo na co má člověk chuť. U nás mizí nejdřív koláčky se . Drobenka jim dá ten známý domácí finiš, bez kterého by to snad ani nebylo ono. Důležité je ještě něco: zůstávají švestkovými povidly, tvarohem, jahodami, borůvkami i meruňkami měkké, voňavé a dobré i druhý den.
Doma mají tyhle malé
koláčky pověst skoro . Přitom na nich není nic zvlášť složitého. Jen těsto potřebuje čas a trochu klidu. Po prvním svátečního pečení kynutí ho ještě krátce prohnětu a nechám znovu odpočinout. Na první pohled práce navíc, v míse to vypadá skoro stejně, ale po upečení je rozdíl poznat. Koláčky nejsou těžké a střídka zůstane jemná a měkká.
Můj tip zní: Náplň dávejte až do opravdu dobře vytlačeného důlku a okraje nechte o něco vyšší. Když se to povede, tvaroh ani povidla se při pečení nerozjedou po plechu a koláčky si podrží pěkný tvar. Recept na domácí kynuté koláčky s náplní
Počet porcí: asi 18 až 22 koláčků Ingredience pro přípravu
Těsto: 500 g hladké mouky špetka soli 100 g cukru 2 žloutky 100 g rozpuštěného másla 20 g čerstvého droždí, tedy asi 1/2 kostky 1 lžíce rumu 250 ml vlažného mléka
Náplň a dokončení: 200 g měkkého tvarohu 3 až 4 lžíce švestkových povidel 100 g jahod 100 g borůvek 2 meruňky 1 vejce na potření okrajů
Drobenka: 80 g polohrubé mouky 50 g cukru krupice 50 g studeného másla Postup přípravy lahodných koláčků z kynutého těsta
1. Začněte
kváskem. Do části vlažného mléka rozdrobte droždí, přidejte trochu cukru a lžíci mouky. Nechte stát na teplém místě, dokud se kvásek nezvedne a nezačne pěnit. Obvykle mu stačí kolem 10 minut.
2. Do větší mísy nasypte
hladkou mouku, zbytek cukru a sůl. Přidejte žloutky, rum, zbylé mléko, vzešlý kvásek a nakonec i rozpuštěné máslo.
3. Vypracujte hladké a pružné
kynuté těsto. Rukou to chvíli trvá, robot práci ulehčí, ale ani v něm těsto neodbývejte. Správně zadělané těsto je měkké, ne řídké, a postupně se začne odlepovat od stěn mísy.
4. Mísu přikryjte čistou utěrkou a nechte těsto kynout asi
1 hodinu. Mělo by viditelně zvětšit objem. V chladnější kuchyni mu klidně dopřejte pár minut navíc.
5. Vykynuté těsto ještě jednou krátce propracujte. Tenhle druhý zásah mu prospívá, i když v receptu může působit trochu navíc. Potom ho nechte znovu krátce kynout, asi
20 až 30 minut. Mezitím připravte drobenku
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6. Mezi prsty promněte
polohrubou mouku, cukr a studené máslo, až vzniknou drobné hrudky. Jahody a meruňky nakrájejte na menší kousky, borůvky jen přeberte.
7. Troubu předehřejte na
180 °C. Plech vyložte pečicím papírem. Z těsta odkrajujte přibližně stejné kousky a tvarujte z nich malé bochánky. Na plech je skládejte s menšími rozestupy, při pečení ještě povyrostou.
8. Každý bochánek lehce zploštěte a doprostřed udělejte prsty nebo dnem skleničky důlek. Okraje potřete
rozšlehaným vejcem. Do důlků rozdělte tvaroh, povidla nebo kousky ovoce.
9. Naplněné koláčky nechte ještě asi
15 minut odpočívat přímo na plechu. Tady se spěch většinou nevyplatí. Krátké dokynutí pomůže, aby byly po upečení nadýchanější a neroztáhly se zbytečně do stran.
10. Koláčky posypte
drobenkou a dejte do předehřáté trouby. Pečte přibližně 15 až 18 minut, dokud okraje nezezlátnou. Posledních pár minut je dobré plech hlídat, protože trouby umějí překvapit, zvlášť u menšího pečiva.
11. Hotové koláčky nechte chvíli chladnout na mřížce. Jíst se dají ještě vlažné, ale dobré jsou i úplně vychladlé. Nejlepší bývají v den pečení, v uzavřené dóze ale zůstanou měkké i do druhého dne.
Foto: Cooky.cz, Koláčky lze jíst vlažné ale dobré jsou i studené. Pár věcí, které se u koláčků hodí vědět Jemnějšímu těstu prospěje, když suroviny necháte předem dojít na pokojovou teplotu. U ovocných koláčků dejte náplně raději méně než u tvarohových nebo povidlových. Střed se pak zbytečně nerozmáčí. Řidší tvaroh můžete promíchat s trochou vanilkového cukru a lžičkou dětské krupičky nebo škrobu. Drobenku sypte až těsně před pečením. Zůstane hezčí, sypká a nebude se zbytečně vsakovat do náplně.
Na kynuté koláčky se někdy používá také
polohrubá mouka, případně směs obou druhů. Pro běžné domácí pečení se mi ale nejvíc osvědčil základ z hladké mouky. Těsto je vláčnější a dobře se s ním pracuje. U bohatšího těsta, kde je víc tuku, se zase často přidává část mouky polohrubé, protože pečivo pak lépe drží objem.
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