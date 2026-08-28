Nadýchané kefírové koláčky od tety Hubáňové ze Strážnice – recept na těsto si určitě zapište. Po upečení jsou jako obláček

Jen máloco dokáže domov provonět tak neuvěřitelně sladce a útulně jako čerstvě upečené kynuté koláčky. Kynuté koláčky s ovocem a drobenkou představují naprostou královskou klasiku našich babiček, která jednoduše nikdy neomrzí. Zapomeňte však na suché a tuhé těsto, které do druhého dne ztvrdne. Tajným trumfem tohoto konkrétního receptu je totiž přidání jemného kefíru do kvásku. Těsto díky němu získá neobyčejnou vláčnost, zůstane nadýchané jako obláček a udrží si svou dokonale svěží strukturu neuvěřitelně dlouho.
Tradiční české vázané i tlačené koláče mají v naší gastronomii stovky let starou historii, kdy nesměly chybět na žádné posvícenské slavnosti ani svatbě. Kouzlo správného koláčku spočívá v dokonalém poměru vrstev – jemný tvarohový základ zaručí šťavnatost, sezónní či mražené ovoce dodá příjemně navinulou aciditu a zlatavá maslová drobenka navrchu se postará o neodolatelné křupnutí při každém zakousnutí. Vaječné bílky navíc těsto krásně zpevní, takže náplň zůstane přesně tam, kde má.
Tenhle univerzální recept přímo vybízí k nekončícím chuťovým experimentům. Místo klasických borůvek, meruněk či švestek můžete do tvarohového důlku nasypat čerstvé maliny, ostružiny nebo rebarboru. Pokud chcete drobenku ještě více ozvláštnit, přimíchejte do ní špetku mletého skořice, trochu vanilky nebo hrst mletých mandlí. Posypané jemným moučkovým cukrem a podávané k nedělní kávě či hrnku teplého mléka představují tyto koláčky čisté štěstí na talíři.
Kefír smíchejte s droždím a lžičkou cukru. Po jejich rozpuštění přidejte 2 lžíce mouky, směs zakryjte čistou utěrkou a nechte ji 20 minut reagovat v teple.
Do vzniklého kvásku vmíchejte vaječné žloutky, zbytek cukru, a jakmile se ingredience propojí, také zbylou mouku.
Tip: Mouku prosejte, aby v těstu nevznikly hrudky.
Z ingrediencí vytvořte těsto, do kterého následně zapracujte rozpuštěné máslo.
Poznámka: Máslo rozpustíte asi za 40 sekund v mikrovlnné troubě. Před použitím ho nechte vychladnout.
Těsto zakryjte potravinovou fólií a nechte ho kynout 1 hodinu na teplém místě. Mezitím připravte náplň. V samostatné míse smíchejte tvaroh, vaječný bílek a klasický i vanilkový cukr.
Vykynuté těsto rozdělte na 8 stejných kusů. Ze všech kousků vytvořte bochánky, které vyskládejte na plech pokrytý pečicím papírem, zakryjte je a nechte kynout 15–20 minut.
Ve vykynutých bocháncích pak vytvořte důlky o průměru asi 7 cm a těsto potřete vaječným bílkem. Důlky naplňte tvarohovou náplní, kterou pokryjte ovocem, předem smíchaným se lžičkou mouky.
Koláčky nakonec posypte drobenkou, kterou připravíte smícháním mouky, cukru a másla. Následně je pečte v předehřáté troubě na 170–180 °C po dobu 25 minut.
Poznámka: Doba pečení závisí na výkonnosti vaší trouby.
Kynuté koláčky s ovocem a drobenkou podávejte až po vychladnutí. Díky nižší teplotě budou lépe stravitelné.
Tip: Každý koláček můžete posypat trochou moučkového cukru.
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Zdroj receptu: Yuliya Small
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Bieleszová