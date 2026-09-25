Nadýchaná dýňová roláda – rychlá, vláčná a chutná božsky. Podzim bez ní si neumíme představit

Dýňová roláda s mascarpone krémem je krásným důkazem, že dýně nemusí končit jen v polévce nebo jako slaná příloha. Její jemně nasládlá chuť se ve sladkém pečivu skvěle uplatní a zároveň mu dodá krásnou oranžovou barvu i příjemnou vláčnost. Ve spojení s jemným mascarpone krémem vzniká moučník, který působí slavnostně, ale přitom si zachovává kouzlo domácího pečení.
Dýňové dezerty mají dlouhou tradici především v americké kuchyni, kde se dýně od podzimu objevuje v koláčích, chlebech, muffinech i různých krémech. Právě dýňové pyré je oblíbené také při přípravě rolád, protože pomáhá udržet piškot vláčný a pružný. Příjemnou chuť navíc podtrhuje skořice a zázvor, které se k dýni báječně hodí a dodají moučníku typickou podzimní vůni.
Roláda se nemusí omezovat jen na základní kombinaci s mascarpone. Do krému můžete přidat trochu citronové kůry, která přinese svěží tón, nebo vanilku pro jemnější chuť. Pokud máte rádi výraznější dezerty, skvěle se hodí také nasekané vlašské ořechy či pekanové ořechy. Dýňová roláda je proto ideální volbou nejen na běžné odpoledne ke kávě, ale také jako elegantní moučník pro podzimní návštěvu.
Troubu předehřejte na 180 °C. Plech o rozměrech přibližně 30 × 40 cm vyložte pečicím papírem, aby se těsto po upečení snadno uvolnilo. Připravte si také čistou utěrku, do které budete upečený plát stáčet.
Vejce oddělte na žloutky a bílky. Bílky se špetkou soli vyšlehejte do pevného sněhu. Šlehání ukončete ve chvíli, kdy sníh drží tvar a při naklonění mísy nestéká.
Do vyšlehaných bílků postupně zašlehejte cukr. Pokračujte, dokud nevznikne pevná, hladká a lesklá hmota. Cukr přidávejte po menších dávkách, aby se dobře rozpustil a sníh zůstal nadýchaný.
Do sněhové směsi postupně vmíchejte žloutky. Poté přidejte dýňové pyré a vše krátce a opatrně promíchejte. Směs by měla zůstat lehká a vzdušná, proto ji zbytečně dlouho nešlehejte.
Hladkou mouku prosejte s práškem do pečiva, skořicí a mletým zázvorem. Suchou směs postupně a velmi jemně zapracujte do dýňového základu. Míchejte stěrkou pouze do chvíle, kdy se všechny suroviny spojí.
Těsto rovnoměrně rozetřete na připravený plech. Vložte ho do předehřáté trouby a pečte přibližně 12–14 minut, dokud povrch lehce nezezlátne a plát nebude na dotek pružný. Dávejte pozor, abyste ho nepřesušili, protože by se při stáčení mohl lámat.
Upečený plát vyjměte z trouby a ihned ho překryjte čistou utěrkou. Opatrně ho překlopte a stáhněte z něj pečicí papír. Ještě teplý plát pomocí utěrky srolujte a nechte ho v této podobě úplně vychladnout.
Mezitím připravte mascarpone krém. Mascarpone, smetanu ke šlehání, moučkový cukr a vanilkový extrakt vyšlehejte do pevného a hladkého krému. Šlehejte jen do chvíle, kdy krém drží tvar, aby se smetana nepřešlehala.
Vychladlý roládový plát opatrně rozviňte a rovnoměrně na něj rozetřete připravený mascarpone krém. Nechte u okrajů menší volný prostor, aby krém při stáčení nevytékal. Poté roládu znovu pevně, ale opatrně srolujte.
Hotovou roládu zabalte nebo zakryjte a uložte alespoň na 1 hodinu do chladničky. Před podáváním ji lehce posypte moučkovým cukrem a nakrájejte na plátky.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová