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Nadšenec srazil spotřebu Windows 11 na 2,5 GB RAM. Běžná instalace přitom v nečinnosti spolkne i polovinu paměti

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Autorovi stačil bezplatný nástroj Rufus, vyhození předinstalovaných aplikací a instalační obraz, který nikdy nepojmenoval. Jeho snímek obrazovky ukazuje, kam se ve Windows paměť ztrácí, a zároveň proč ho doma jen tak nezopakujete.
Nadšenec srazil spotřebu Windows 11 na 2,5 GB RAM. Běžná instalace přitom v nečinnosti spolkne i polovinu paměti

Nadšenec srazil spotřebu Windows 11 na 2,5 GB RAM. Běžná instalace přitom v nečinnosti spolkne i polovinu paměti

Zdroj: Foto: Microsoft Corporation Screenshot by PantheraLeo1359531 😺 (talk) - licence Public domain
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 24.10.2026 18:55

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Mobil

Novinky a praktické informace ze světa mobilních telefonů a chytrých zařízení. Nové modely, aplikace, funkce, bezpečnost, tipy pro používání i přehled technologií, které mění každodenní práci s mobilem.

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