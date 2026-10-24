Nadšenec srazil spotřebu Windows 11 na 2,5 GB RAM. Běžná instalace přitom v nečinnosti spolkne i polovinu paměti

Snímek obrazovky zveřejnil 6. října 2026 na síti X uživatel @soyaakinohara6. Zachycuje Správce úloh na obyčejné sestavě s procesorem AMD Ryzen 5 3500, 16 GB RAM typu DDR4 a systémem Windows 11 ve verzi 26H2. V tu chvíli na počítači neběžela žádná aplikace, takže údaj o paměti ukazuje, kolik si bere samotný systém se vším, co v něm po úpravách zůstalo.
Majitelé PC s 16 GB vidí po startu obsazených šest až osm gigabajtů
V komunitním vlákně na Microsoft Community Hub popisují uživatelé počítačů s 16 GB RAM obsazení 6 až 8 GB krátce po spuštění systému. Na takovém stroji tedy Windows 11 bez jakékoli práce drží zhruba 40 až 50 procent paměti. Odpovědi na Microsoft Q&A uvádějí jako orientační hodnotu dokonce 8 až 10 GB bez spuštěných aplikací, což je víc než polovina kapacity.
U počítačů s 8 GB RAM se v týchž odpovědích objevuje 4 až 6 GB. Systém si tak vezme polovinu až tři čtvrtiny paměti dřív, než uživatel otevře první program, a na vlastní práci zbývají dva až čtyři gigabajty.
Část obsazené paměti tvoří mezipaměť a systémové služby, které Windows drží kvůli rychlejší odezvě aplikací a které v případě potřeby uvolní. Na pozadí ale běží i OneDrive, Outlook, Teams, Copilot, widgety se zprávami nebo reklamní doporučení v nabídce Start, a ty mnoho lidí vůbec nepoužívá. Upravená instalace s 2,5 GB se přiblížila minimálnímu požadavku 64bitových Windows 10 na RAM, který činí 2 GB, na pouhého půl gigabajtu. Stejné nároky obou systémů z toho ovšem neplynou.
Co Rufus nastaví ještě dřív, než se Windows poprvé spustí
Rufus je bezplatný nástroj, který z instalačního obrazu Windows ve formátu ISO vyrobí zaváděcí USB disk. Při jeho tvorbě nabízí funkci „Windows User Experience“, která mění výchozí chování instalace. Dokáže obejít požadavky na 4 GB RAM, Secure Boot a TPM 2.0, takže systém se nainstaluje i tam, kde by ho standardní instalátor odmítl. Umí přeskočit povinné přihlášení k účtu Microsoft a místo něj vytvořit místní účet, omezit výzvy ke sběru diagnostických dat a vypnout automatické šifrování disku nástrojem BitLocker.
Verze 4.15 k tomu přidává úpravy nazvané Quality of Life. Míří na OneDrive, Outlook, Teams, Copilot, zpravodajský feed, reklamy v nabídce Start a úvodní obrazovky prohlížeče Edge, tedy z velké části na tytéž součásti, které podle uživatelů zabírají paměť na pozadí. Konkrétní nabídka se liší podle verze nástroje i podle použitého instalačního obrazu.
Podle oficiálního FAQ na GitHubu pracuje Rufus se zdokumentovanými postupy a jeho změny jdou v řadě případů vrátit. Do systémových souborů tak nezasahuje způsobem, jaký bývá typický pro některé neoficiálně upravené distribuce Windows.
Klíčovou ingredienci autor screenshotu nikdy nepojmenoval
Kromě Rufusu a odstranění předinstalovaných aplikací použil autor také blíže neurčenou „jinou verzi“ Windows a teprve na ni nainstaloval aktualizaci 26H2. Název ani původ tohoto instalačního obrazu nezveřejnil. Číslo 2,5 GB proto dokládá jen to, čeho dosáhl jeden konkrétní počítač s neznámým základem, a postup podle něj nelze přesně zopakovat ani mu věřit stejný výsledek.
Tvůrce Rufusu přitom doporučuje používat originální, neupravené instalační obrazy od Microsoftu, protože u upravených souborů nelze bez dalšího ověření zaručit bezpečnost ani správné fungování. Nejrizikovější část celého receptu je tedy právě ta, o které autor mlčí.
Základní práci s Rufusem zvládne i méně zkušený uživatel: stáhne nástroj z oficiálního webu, vybere instalační obraz a zaškrtne požadované volby. Počítat je ale potřeba s čistou instalací a s rozhodnutím, zda zůstat u účtu Microsoft a co se šifrováním disku. Vypnutý BitLocker zvyšuje riziko zneužití dat, když se počítač ztratí nebo ho někdo ukradne, a kdo pracuje s OneDrivem, Teams nebo Copilotem, přijde jejich omezením o funkce, které denně používá. Bezpečným místem pro takový pokus je vedlejší počítač, případně hlavní stroj až po kompletní záloze.
Odložené widgety mají na slabších strojích ušetřit přes 200 MB
Microsoft oznámil na Windows Insider Blogu už 31. července 2026, že pracuje na optimalizaci využití paměti, hlavně na počítačích s 8 GB RAM a více. Na rozdíl od komunitních úprav nemá jeho postup odstraňovat jednotlivé součásti systému. OneDrive, Copilot a další integrované služby v systému zůstanou.
Podrobnosti přišly 15. října 2026. Nové optimalizace mají systému umožnit udržet v paměti až o 2 GB více aktivních dat. Na počítačích s 8 GB RAM a méně se navíc načtou widgety až ve chvíli, kdy je uživatel skutečně otevře, což má uvolnit přes 200 MB. Na notebooku, kde běžná instalace v nečinnosti drží 4 až 6 GB, je taková úspora skromná a k hodnotám z upravené sestavy systém nepřiblíží.
Odložené načítání widgetů se podle Microsoftu týká jen strojů s 8 GB RAM nebo méně, majitelé větších konfigurací z něj úsporu mít nebudou.