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Naditá peněženka ležela v kolejišti na náměstí. Nálezkyně zareagovala bleskově

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Pořádně naditá peněženka ležela v tramvajovém kolejišti na plzeňském náměstí Republiky. Portmonky si naštěstí všimla poctivá devětatřicetiletá nálezkyně, která ji okamžitě odnesla na nejbližší služebnu městské policie. Strážníci pak začali pátrat po majiteli ztracené peněženky.
Naditá peněženka ležela v kolejišti na náměstí. Nálezkyně zareagovala bleskově

Naditá peněženka ležela v kolejišti na náměstí. Nálezkyně zareagovala bleskově

Zdroj: Městská policie Plzeň
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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