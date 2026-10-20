Nádherná chalupa Ivo Šmoldase: Moderátor proměnil ruinu plnou pavouků v něco neuvěřitelného

Ivo Šmoldas s manželkou roky opravovali jihočeskou chalupu, kde kdysi chyběla omítka a po kabelech lezli pavouci.
Ivo Šmoldas, moderátor, publicista, překladatel a glosátor známý suchým humorem a osobitým jazykovým projevem, tráví volný čas nejraději na jihočeské chalupě nedaleko Temelína. S manželkou Danou ji ale nezískali jako hotové venkovské útočiště. Čekala je dlouhá rekonstrukce, při níž se ukázalo, že bez rozhodnějšího přístupu jeho ženy by možná nikdy nebyla dokončena. Na In-Lifestyle jsme se na jeho chalupu podívali trochu blíže.
Chalupa, kde pavouci bydleli na kabelech
Když Šmoldas v rozhovoru pro
Novinky vzpomínal na začátky, popsal dům bez omítky, s odkrytými kabely, po nichž lezli pavouci, a s občasnými myšmi v předsíni. Opravy se navíc táhly. Zlom přišel ve chvíli, kdy manželka rozhodla, že chalupu buď dokončí, nebo prodají. Na jeho námitku, že na další práce nemají peníze, prý příliš neslyšela.
V podkroví vznikly ložnice a dřevěné schody, bývalé chlévy se proměnily v koupelnu, kuchyň a jídelnu s posezením u krbu. Zařizování ale nebylo jen o nakupování nových věcí. Manželé oslovili známé, zda nemají něco, čeho se chtějí zbavit, a postupně tak získávali starší vybavení. Některým kusům pak Šmoldas sám vrátil život.
Martin Chobot se po rozchodu s Farnou vrátil do výjimečného domu po dědovi: Sousedi prozradili vše Začal dvěma nočními stolky po babičce
Jak prozradil v rozhovoru pro
Lifee.cz, jeho kutilská etapa začala dvěma nočními stolky, které zdědil po babičce. Na nich si renovování vyzkoušel a později se pustil do větších kusů, jako jsou křesílka, lavice nebo knihovny. Učil se především metodou pokusů a omylů, občas mu poradil soused truhlář.
Vedle nábytku ho zaujaly také mosazné lustry. První dostali a Šmoldas ho dal dohromady, další pak hledal například na Aukru. Bavilo ho čistit zašlou mosaz, dokud znovu nezískala zlatavý lesk. V rozhovoru přitom s humorem přiznal, že jeho nadšení pro renovování už trochu opadlo. Ve stodole ale stále čekají další předměty, kterým by mohl dát novou tvář.
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Jeho nejmilejší výtvor přitom není žádný starožitný skvost. Pyšný je na přídavný stolek k pracovnímu stolu, který si sám vyrobil. Přiznává, že nemá jediný pravý úhel, přesto stále slouží. Podobné detaily ukazují, že mu nejde o dokonalost za každou cenu, ale o radost z toho, když se podaří staré věci znovu využít.
Nejraději nedělá vůbec nic
Dnes je chalupa především místem odpočinku. Šmoldas tu čte, sedává na dvoře a stará se o kočky. Jak řekl v rozhovoru pro
Český rozhlas, nejlépe mu jde nicnedělání. Venkov pro něj znamená možnost zpomalit, což se k jeho suchému humoru hodí stejně jako představa, že člověk nemusí každou volnou chvíli zaplnit nějakou činností.
Klid ovšem není vždycky úplný. Na chalupu jezdí také vnuci a kolem domu je běžný rodinný provoz. Z původně zanedbaného stavení tak vzniklo místo, které neslouží jen jako hezká kulisa, ale především jako zázemí pro rodinu.
Autorský článek redakce In-Lifestyle.cz
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Zanedbanou chalupu plnou pavouků proměnil Ivo Šmoldas v útulné místo: Zdobí ji retro vybavení byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.