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Nádherná chalupa Ivo Šmoldase: Moderátor proměnil ruinu plnou pavouků v něco neuvěřitelného

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Ivo Šmoldas s manželkou roky opravovali jihočeskou chalupu, kde kdysi chyběla omítka a po kabelech lezli pavouci.
Fotografie Ivo Šmoldase

Fotografie Ivo Šmoldase

Zdroj: Foto: NextFoto, Ivo Šmoldas na premiéře komedie Baťman v prosinci 2024
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 20.10.2026 06:57

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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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