Naďa Konvalinková výrazně pohubla a fanoušci se bojí. Na křtu knihy ji bylo těžké poznat, v obličeji je to znát nejvíc

Naďa Konvalinková se před pár dny objevila ve společnosti. VIP život zaznamenal, že přišla v dlouhých červených šatech, které zakrývaly linii postavy, ale tvář nezakryly. A bylo zjevné, že má užší tvář, ostřejší rysy a celkový dojem působil výrazně subtilněji než v předchozích letech. Kdo si ji z tehdy pamatuje,
musel na chvíli zaváhat, jestli se dívá na stejnou ženu. Přesný počet shozených kilogramů nikdo nezná, sama herečka ho nekomentuje. Právě ta kombinace viditelné proměny a mlčení vyvolala vlnu znepokojených reakcí. Křest s moučkovým cukrem a tichý šum kolem herečky
Knihu Vánoční pečení autorů Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala poslala do světa čtveřice kmotrů. Akce proběhla v Radiocafé na pražských Vinohradech a podle
Českého rozhlasu v uvolněné a přátelské atmosféře. Namísto tradičního šampaňského se křtilo moučkovým cukrem, detail, který sedí ke kuchařce o vánočním pečení líp. Otázky ale vzbuzují fotografie, které zachytily herečku Naďu Konvalinkovou. Portál eXtra explicitně napsal, že změna je vidět hlavně v obličeji a příčina není známá. Co víme jistě: nehoda, bolesti, operace
Obavy fanoušků stojí na časové ose, kterou si lze ověřit:
Květen 2024 – Konvalinková měla dopravní nehodu u Barrandovského mostu. Sama později popsala naraženiny a přetrvávající bolesti. Březen 2025 – v rozhovoru pro Blesk řekla: „Pořád mě dávají dohromady.“ Mluvila o fyzioterapii a o tom, že tělo se z nárazu vzpamatovává pomalu. Léto 2025 – podstoupila operaci kyčle v motolské nemocnici. Podle vyjádření, které původně zaznělo pro Rytmus života, chodila o berlích a chválila motolský tým. Červen 2026 – v rozhovoru pro Český rozhlas zmiňovala procházky, meditaci, práci v Divadle na Vinohradech i v Činoherním klubu a natáčení seriálu Polabí. Zdroj fotografie: Nextfoto
Podle odborných zdrojů, jako je americký Národní institut pro onemocnění pohybového aparátu (NIH), může plná rekonvalescence po náhradě kyčle pokračovat i déle než rok a proměňovat celkovou kondici. Spojovat to přímo s říjnovou proměnou Konvalinkové by ale bez jejího vyjádření bylo jen spekulací.
Co nevíme s jistotou
Tady je důležité oddělit tři vrstvy:
Jisté: Na aktuálních fotkách z října 2026 vypadá Konvalinková výrazně hubenější než na datovaných snímcích z podzimu 2023 a léta 2024. Na místě působila upraveně, elegantně a usměvavě, žádný kolaps, žádná viditelná indispozice. Doložené: Herečka za poslední dva roky prošla nehodou, měsíci bolestí a operací kyčle. Opakovaně říkala, že své trápení „nenosí na trh“. Nedoložené: Důvod hubnutí. Nová diagnóza. Záměrná dieta. Cokoli, co by proměnu vysvětlilo, chybí.
Podle nás největší napětí příběhu nevzniká z potvrzené diagnózy, ale právě z toho, že vizuální změna je tak výrazná a herečka ji zatím veřejně nijak nekomentovala.
Konvalinková vždy stavěla na pozitivním přístupu a zdrženlivosti, jenže právě ta zdrženlivost teď živí obavy. Oblíbená herečka podle televizního programu bude hostem pořadu Všechnopárty na ČT1 30. října 2026 ve 21:15, a právě tam by teoreticky mohla o své proměně, která šokovala fanoušky, promluvit.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Alena Vavřinová