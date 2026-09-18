Nad Polskem se objevují obrovské černé mraky. Nejde o počasí, tvoří je tisíce ptáků

Špačci mohou vytvářet opravdu velké shluky a tak často připomínají mraky. Tento jev se nazývá murmurace. Je to kolektivní pohyb ne stovek, ale tisíců, a někdy i statisíců ptáků v jednom hejnu, připomínající mrak. Takové jevy lze pozorovat v mnoha částech světa. Takové murmurace tvoří tkalci v Africe, někteří asijští vrabci a andulky v Austrálii a největší v historii vytvořili holubi stěhovaví – ptáci ze Severní Ameriky, kteří byli vyhubeni v roce 1914.
V Polsku tento jev není příliš častý, protože jen málo ptáků se shromažďuje v takto velkých skupinách. Nejběžnější je tento jev u špačků. A právě teď přišel jejich čas. Některé kreace, které skupiny ptáků vytváří, jsou opravdu působivé. Denně je pozorujeme s dcerou a jev nás doslova fascinuje. Slétávají se ze stromu na strom a přemisťují se skutečně efektivně.
Proč zrovna murmurace
Chování známé jako „murmurace“, což v překladu znamená mumlání, je pro špačky jedinečné. Tento zvláštní typ vzdušného tance je pojmenován podle mumlavého zvuku, který za letu vydávají tisíce křídel. Takové formace se mohou pohybovat rychle, špačci létají rychlostí až 80 km za hodinu. Tato hejna se tvoří asi hodinu před západem slunce na podzim, v zimě a brzy na jaře, kdy se ptáci nacházejí poblíž svých spacích ubikací. Po několika desítkách minut této velkolepé letecké podívané všichni ptáci najednou sestoupí na větve, aby na noc usnuli.
Napadlo vás, proč se vlastně špačci takto seskupují? Proč zkrátka nelétají v menších skupinkách nebo dokonce po jednom? Vědci se domnívají, že murmurování může být vizuálním pozváním k přilákání dalších špačků, aby se připojili ke skupině. Jedna teorie říká, že udržuje špačky v teple. Může také snížit riziko, že jednoho ptáka v noci sežere predátor.
Čím více špačků v hejnu, tím menší je riziko, že některého ptáka chytí predátor. Predátoři s větší pravděpodobností chytí nejbližší kořist, takže se může objevit vír mumlání, když se jednotliví ptáci snaží přesunout do středu davu, kde budou v bezpečí. Vědci tomu říkají efekt sobeckého hejna.
To je ten smysl
„A to je v podstatě smysl,“ připouští profesor Piotr Tryjanowski z Poznaňské univerzity biologických věd. „Tak velké skupiny a rozptýlenost poskytují větší bezpečnost. Pravděpodobnost, že predátor chytí právě tohoto ptáka, se snižuje, a agresor je také dezorientován velikostí hejna.“
Špačci se mají skutečně čeho bát. Mezi jejich největší nepřátele patří krahulec. To je specialista na lov ptáků této velikosti. Obavy však mohou mít i z dalších druhů ptáků, jako je například sokol stěhovavý nebo jestřáb. Zatímco krahulec se specializuje na překvapivý lov jednotlivých špačků, jestřáb lesní je expertem na útok na tak velký oblak kořisti. Dokáže to efektivně.
Zdroje článku: zielona.interia.pl, podroze.onet.pl, tvn24.pl, www.storicko.cz