Nad koncem Schicka u repre bychom se měli zamyslet, říká Čech. Je to ale jeho rozhodnutíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Nad koncem Schicka u repre bychom se měli zamyslet, říká Čech. Je to ale jeho rozhodnutí
Ještě před několika dny bojovala o třetí titul z US Open v řadě a první místo světového žebříčku. Teď druhá...
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