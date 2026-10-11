Náchod má dohodu o vedení města. Pokračovat má Birke i dosavadní koalice

Na vytvoření koalice se dnes shodli zástupci uskupení současného starosty Jan Birke pro Náchod, dále uskupení ODS • STAN • Východočeši – Žijeme Náchodem a Patrioti Náchoda (PaN). Koalice by měla mít v nově zvoleném 27členném zastupitelstvu celkem 17 mandátů. Koaliční partneři se dohodli na základním rozdělení míst v devítičlenné radě města v poměru 5 : 2 : 2. Návrhem by se nové zastupitelstvo mělo zabývat začátkem listopadu.
"Jsem rád, že jsme s našimi dosavadními koaličními partnery velmi rychle našli společnou řeč a dokázali se dohodnout na základním uspořádání budoucího vedení města. Máme za sebou spoustu společné práce, řadu rozpracovaných projektů, a především jasnou představu o tom, kam chceme Náchod dál posouvat," uvedl Jan Birke.
V následujících dnech se koaliční partneři zaměří na přípravu textu koaliční smlouvy a upřesnění konkrétního personálního obsazení rady města. "Ustavující zasedání Zastupitelstva města Náchoda je předběžně plánované na 9. listopadu. Konkrétní termín jeho konání bude potvrzen v návaznosti na uplynutí zákonných lhůt pro podání návrhů na soudní přezkum voleb a případné rozhodnutí soudu, v souladu s příslušnými ustanoveními volebního zákona," řekla ČTK mluvčí města Nina Adlof.
Birkeho uskupení získalo 11 mandátů a druhé SOUSEDÉ za lepší Náchod, které tvoří lidovci, TOP 09, Zelení, Piráti a nezávislí kandidáti, sedm křesel v zastupitelstvu. Třetí uskupení ODS • STAN • Východočeši – Žijeme Náchodem bude mít tři zastupitele, stejně jako čtvrtí Patrioti Náchoda a hnutí ANO, které získalo také tři mandáty.
Uskupení Jan Birke pro Náchod by mělo mít v městské řadě pět míst, včetně starosty a jednoho místostarosty, a to Jana Čtvrtečky (SOCDEM). Uskupení ODS • STAN • Východočeši – Žijeme Náchodem by mělo mít dva radní, z toho jednoho místostarostu, a to Františka Majera (za STAN) a jednoho radního Antonína Faltu (ODS). Patrioti Náchoda obsadí dvě křesla v radě, z toho bude jedno místo místostarosty pro Milana Vika (PaN).
"Součástí jednání byla také diskuse o budoucím obsazení komisí rady města a výborů zastupitelstva. V nově zvoleném zastupitelstvu bude působit celkem pět volebních uskupení," uvedla Adlof. Koalice podle ní nabídla hnutí ANO možnost nominovat předsedy kontrolního a finančního výboru zastupitelstva města.
V Náchodě od minulých komunálních voleb v roce 2022 vládne uskupení Jan Birke pro Náchod v koalici s ODS, STAN, Východočechy a Patrioty Náchoda. V 27členném zastupitelstvu mají 17 hlasů.