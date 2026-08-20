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Nabíječku necháváte v zásuvce, i když nic nenabíjíte. Redaktor změřil, kolik vás to stojí za rok v korunách

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Jedna nepoužívaná nabíječka v zásuvce stojí v přepočtu zhruba 15 korun ročně. Zní to jako málo, ale nebývá jedna, a navíc to není bezpečné.
Nabíječku necháváte v zásuvce, i když nic nenabíjíte. Redaktor změřil, kolik vás to stojí za rok v korunách

Nabíječku necháváte v zásuvce, i když nic nenabíjíte. Redaktor změřil, kolik vás to stojí za rok v korunách

Zdroj: Lukáš Altman
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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