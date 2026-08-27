Na Vueltě řádí „Popelář“. Jenže Matthew Brennan má s vlastní přezdívkou jeden problém: nikdy o ní neslyšel

Existuje k tomu dokonce pěkná historka o závodech ke koši během mládežnických tréninků. Má pouze jednu drobnou vadu: když se Cycling Weekly zeptal Brennana, co na svou přezdívku říká, mladý Brit odpověděl, že o ničem takovém nikdy neslyšel.
„Binman“ zní jako přezdívka, kterou by si cyklista mohl přivézt z mládežnických let a dalších deset sezon vysvětlovat novinářům. A přesně takový příběh skutečně začal kolovat.
Komentátor Eurosportu Carlton Kirby během loňské Volta a Catalunya tvrdil, že Brennanovi tak říkali někdejší kluboví kolegové z Darlington CC. Údajně proto, že při trénincích vyhrával sprinty k odpadkovému koši. Historku následně převzal také britský The Times a přezdívka začala žít vlastním životem.
Pak přišel poměrně zásadní krok investigativní žurnalistiky. Někdo se zeptal Matthewa Brennana.
„Nikdy jsem o tom neslyšel“
Cycling Weekly zařadil příběhu v květnu 2025 dokonce samostatnou krátkou pasáž s názvem „Binman or Dynamo: What's in a nickname?“ Brennanova reakce na údajnou tradici z Darlingtonu byla stručná: „I've never heard of that.“
Takže zatímco komentátoři a média vysvětlovali, proč se největšímu britskému cyklistickému talentu říká Popelář, samotný talent se zřejmě teprve dozvídal, že se mu tak vůbec říká. A tím zmatek nekončí.
Na Brennanově Wikipedii se v minulosti objevila ještě přezdívka „Darlington Dynamo“. Cycling Weekly uvedl, že ji tam podle všeho přidal jeho mladší bratr. Máme tedy mladého cyklistu se dvěma mediálními přezdívkami, přičemž jedna zřejmě vznikla v rodině a o druhé její majitel nic nevěděl. Jediné, co zatím není příliš sporné, jsou výsledky.
Popelář nebo ne, na první Vueltě uklízí sprinty velmi efektivně
Brennan včera vyhrál pátou etapu z Falsetu do Roquetes a získal už druhé etapové vítězství při svém debutu na Grand Tour. Ve finiši mu pracovali dva cyklisté, jejichž jména by ještě nedávno působila v obráceném pořadí rolí mnohem přirozeněji: Wout van Aert a Christophe Laporte.
Van Aert před závěrem otevřeně označil Brennana za nejlepší kartu Visma-Lease a Bike pro sprint a tým podle toho závod odjel. Laporte mladého Brita provedl posledními stovkami metrů a Brennan následně s jasným náskokem porazil Jordiho Meeuse.
Sám po etapě zdůrazňoval právě práci zkušenějších kolegů. Van Aerta a Laporta označil za jedny z nejlepších lidí na světě pro podobné finiše a přiznal, že s takovou podporou dostává obrovskou sebedůvěru.
Ve svých jednadvaceti letech tak není na Vueltě pouze mladíkem, kterému tým dovolil sbírat zkušenosti. Visma už kolem něj staví sprint.
Přezdívka si mezitím závodí vlastní závod
Právě proto se „Binman“ znovu objevil i v titulcích po druhém vítězství. The Times jej použil přímo v titulku svého textu o páté etapě. A možná už je pozdě celou věc zastavovat.
Sportovní přezdívky totiž nemají žádný registrační úřad a nemusí je schvalovat jejich majitel. Stačí dobrá historka, komentátor, několik médií a čas. Za pár měsíců může člověk zjistit, že se jmenuje jinak, než si myslel, alespoň pokud jde o titulky novin.
Brennan by se tedy mohl s Popelářem nakonec smířit. Ve výsledku to není špatná značka pro cyklistu, který při první Grand Tour zatím systematicky uklízí dvě ze sprintových etap.
Jen by možná bylo fér, aby mu někdo nejdřív vysvětlil, proč mu tak vlastně říkáme.
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Zdroje: Cycling Weekly – Binman or Dynamo: What's in a nickname? [1], The Times – 'Binman' Matthew Brennan claims imperious second La Vuelta win [2], Reuters – Briton Brennan takes second Vuelta stage win, Pogacar in control [3], La Vuelta – Matthew Brennan: „Soy un esprinter, pero puedo escalar un poco“ [4]. foto IMAGO