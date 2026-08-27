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Na Vueltě řádí „Popelář“. Jenže Matthew Brennan má s vlastní přezdívkou jeden problém: nikdy o ní neslyšel

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Matthew Brennan má jednadvacet let, jede první Grand Tour života a během pěti etap Vuelty už dvakrát vyhrál. Wout van Aert a Christophe Laporte mu připravují sprint jako zkušenému lídrovi a britská média o něm stále častěji píší jako o „Binmanovi“, tedy Popeláři.
Na Vueltě řádí „Popelář“. Jenže Matthew Brennan má s vlastní přezdívkou jeden problém: nikdy o ní neslyšel

Na Vueltě řádí „Popelář“. Jenže Matthew Brennan má s vlastní přezdívkou jeden problém: nikdy o ní neslyšel

Zdroj: Šťavnatý příběh - Čeština
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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