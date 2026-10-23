Na večeři jsem udělala bigos z kysaného zelí s klobáskou a slaninou a manžel řekl, že chutná mnohem líp než klasický segedín

Když si po dlouhém dni chcete dopřát pořádný domácí oběd, nemusí být na stole nic složitého. Bigos s klobásou a kysaným zelím zaujme výraznou, lehce nakyslou chutí, kterou doplňuje opečená klobása, uzená slanina a jemně nasládlá cibule. Měkké zelí nasákne chuť ostatních surovin a spojí se s hustou šťávou, která přímo vybízí k tomu vytřít talíř kouskem chleba. Každá porce je sytá, voňavá a plná chutí, které k sobě přirozeně patří.
Bigos má své pevné místo v polské kuchyni a jeho recepty se liší podle rodinných zvyklostí i dostupných surovin. Zatímco některé varianty obsahují několik druhů masa, houby nebo sušené švestky, jednodušší podoby stavějí především na zelí a klobáse. V tomto receptu se kysané zelí potkává s čerstvým bílým zelím. První přináší typickou nakyslost, druhé chuť zjemňuje, takže výsledný pokrm není jednotvárný. Slanina a klobása mu dodávají výraznější charakter, aniž by bylo potřeba přidávat dlouhý seznam dalších surovin.
Na podobných jídlech je sympatické, že připomínají kuchyni, ve které se vařilo prakticky a s ohledem na to, co bylo právě doma. Z obyčejného zelí, kousku slaniny a klobásy vznikne jídlo, které dokáže nasytit celou rodinu a nemusí se kvůli němu chystat zvláštní nákup. Právě tato jednoduchost pomáhá vysvětlit, proč mají podobné recepty své místo i v dnešních domácnostech. Nejde o složitou gastronomii, ale o poctivé jídlo, u kterého rozhoduje souhra chutí a správně vyvážené dochucení.
Bigos se hodí k rodinnému obědu i k večeři v chladnějším dni. Podávat ho můžete s vařenými bramborami nebo čerstvým chlebem, podle toho, co máte raději. Pokud dáváte přednost výraznějšímu dochucení, můžete lehce přidat česnek nebo sladkou papriku, ale se solí zacházejte opatrně, protože kysané zelí i klobása jí už mohou obsahovat dost. A jestli něco zbude, schovejte porci na další den. Po odležení se chutě často ještě lépe propojí a bigos získá plnější charakter.
Kysané zelí podle potřeby překrájejte na menší kousky. Bílé zelí očistěte, nakrájejte na nudličky a uvařte doměkka v osolené vodě. Kysané zelí uvařte zvlášť, aby si zachovalo svou charakteristickou chuť.
Slaninu nakrájejte na malé kostičky a cibuli nadrobno. V hrnci rozehřejte tuk, přidejte slaninu a nechte ji krátce opéct. Přisypte cibuli a restujte, dokud nezačne zlátnout.
Klobásu nakrájejte na kolečka nebo menší kousky a přidejte k cibuli se slaninou. Krátce ji opečte, vmíchejte rajčatový protlak, prolisovaný česnek, sladkou papriku, majoránku a pepř. Směs promíchejte, aby se chutě spojily.
Do hrnce přidejte uvařené kysané i bílé zelí a vše důkladně promíchejte. Pokrm nechte na mírném ohni společně dusit, aby se chutě propojily. Podle potřeby přilijte trochu vody z vaření zelí.
Mouku rozmíchejte v malém množství studené vody a přidejte ji do bigosu, aby šťáva mírně zhoustla. Za občasného míchání ještě přibližně 10–15 minut povařte. Nakonec ochutnejte a teprve podle potřeby dosolte, protože kysané zelí i klobása už mohou být dost slané.
Hotový bigos rozdělte na talíře a podávejte s vařenými bramborami nebo čerstvým chlebem. Pokud ho připravíte s předstihem a necháte odležet, chutě se mohou ještě lépe propojit.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová