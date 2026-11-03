Na toto cibulové chutney nedám dopustit. Vylepší sýry, paštiky, omáčky i domácí pomazánky – jakmile dojde, hned dělám další várku

Když na stůl přinesete pečené maso, sýry a čerstvý chléb, možná vám bude připadat, že už nic dalšího nepotřebujete. Pak ale ochutnáte chutney a zjistíte, že právě tahle nenápadná sklenička dokáže celé pohoštění posunout o kus dál. Sladká, pomalu změklá cibule se v něm potkává s kyselostí balzamikového octa a chilli, které se ozve až na konci sousta. Každá lžička tak nabízí trochu jiný zážitek, nejprve karamelovou sladkost, potom příjemnou kyselost a nakonec jemné štípnutí na jazyku.
Chutney pochází z indické kuchyně, kde má dlouhou tradici jako doplněk k nejrůznějším pokrmům. Název se vztahuje k pestré skupině dochucovacích směsí, které mohou být čerstvé, ovocné, zeleninové i pomalu vařené. Cibulové chutney v podobě husté, sladkokyselé marmelády si našlo cestu také na evropské stoly, kde se osvědčilo především vedle výrazných sýrů a pečeného masa. Jeho kouzlo spočívá v kontrastu: sladkost cibule vyvažuje ocet a koření dodává směsi další vrstvu chuti.
Právě červená cibule je pro tento recept skvělou volbou. Při pomalém restování změkne, zesládne a získá tmavší barvu, zatímco hnědý cukr podpoří její karamelové tóny. Balzamikový ocet přidá ovocnou kyselost a chilli se postará o pikantní závěr.
Chutney nemusíte schovávat jen pro slavnostní příležitosti. Přidejte lžičku do domácího burgeru, podávejte ho k pečenému vepřovému nebo jím doplňte talíř s čedarem a kozím sýrem. Zajímavě funguje i na opečeném chlebu s měkkým sýrem, kde se sladkost cibule krásně propojí s jeho krémovou strukturou. Připravte ho klidně několik hodin předem, aby se chutě spojily, a uchovávejte ho v lednici. Právě taková drobnost se může stát vaším oblíbeným trikem, když chcete návštěvě nabídnout něco domácího, výrazného a přitom nenáročného.
Červené cibule oloupejte a nakrájejte na tenké půlměsíčky. Snažte se, aby byly plátky přibližně stejně silné a během vaření rovnoměrně změkly. Připravte si také ostatní suroviny, abyste je mohli postupně přidávat.
Ve větším hrnci se silnějším dnem zahřejte olivový olej na mírném až středním ohni. Přidejte cibuli a za občasného míchání ji restujte 15–20 minut, dokud nezměkne a nezačne zlátnout. Pokud se začne přichytávat ke dnu, snižte teplotu a důkladně ji promíchejte.
K měkké cibuli přisypte hnědý cukr, sůl, mletou skořici a chilli prášek. Vše důkladně promíchejte a nechte dalších přibližně 10 minut pomalu vařit, aby se cukr rozpustil a cibule získala lesklý, karamelový povrch. Směs pravidelně kontrolujte, protože cukr se při příliš vysoké teplotě snadno připálí.
Přilijte balzamikový ocet a promíchejte cibuli ode dna hrnce. Nechte směs mírně probublávat dalších 10–15 minut, dokud se tekutina částečně neodpaří a chutney nezhoustne. Výsledkem má být hustá, lesklá a vláčná směs s měkkými kousky cibule.
Hotové chutney odstavte z plotny a ochutnejte. Podle potřeby upravte množství chilli, aby pálivost odpovídala vaší chuti. Nechte směs zchladnout, přendejte ji do čisté sklenice a uchovávejte v lednici. Podávejte ji k pečenému masu, burgerům, paštikám nebo vyzrálým sýrům.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová