Na této pozici si vyděláte v Česku klidně 20 000 Kč měsíčně. Mladí ji ale vůbec nechtějí dělat, tak to musí brát senioři

Existuje práce, kterou české rodiny hledají čím dál usilovněji a nezřídka i celé měsíce marně. Nabízí rozumný výdělek, poptávka po ní stoupá, a přesto zůstává většinou neobsazená. Rodiny ji nejčastěji shánějí u lidí, kteří už mají svoje aktivní roky za sebou. Kdo se do ní pustí, přijde si k penzi na pravidelný a docela slušný přivýdělek.
Kdo dnes zaskakuje za chybějící babičky
Lidově se téhle roli říká babička na hlídání, odborně jde o seniorní chůvu. Většinou ji zastávají ženy krátce před penzí nebo už v ní, které se za odměnu starají o děti z cizích rodin. Poptávka po nich podle zprostředkovatelů hlídacích služeb roste hlavně ve velkých městech.
Za vším stojí souběh několika změn ve společnosti. Mladé páry dnes běžně bydlí v jiném koutě republiky než jejich rodiče, takže na vlastní babičku při hlídání spoléhat nemůžou. A i když prarodiče žijí kousek od nich, sami většinou pořád pracují, protože stát hranici odchodu do penze rok co rok zvedá. K tomu se přidává úplně praktická potíž. Nemocné dítě žádná školka ani dětská skupina nevezme a běžná dovolená rodičů pokryje jen zlomek školních prázdnin. Placená výpomoc pak bývá jediné schůdné řešení.
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Teď k tomu, co lidi zajímá nejvíc, tedy k penězům. Hodinová sazba za hlídání se liší podle regionu i podle toho, koho si rodina najde. Zkušená chůva ve velkém městě se v roce 2026 běžně dostane kolem 250 korun za hodinu, v menších obcích a u začátečnic bývá sazba znatelně nižší. Pedagogické vzdělání nebo znalost cizího jazyka částku ještě zvedají.
Kolik z toho udělá za měsíc? Počítejme se sazbou 250 korun, tedy s tím, co si vydělá zkušenější chůva ve větším městě. Když bere děti každý všední den na čtyři hodiny odpoledne, dostane se za měsíc zhruba na 20 000 korun. U sazeb blíž celorepublikovému průměru vyjde suma logicky níž, naopak víc hodin nebo vyšší městská sazba ji ještě zvedne. Připlatit si člověk může za práci o víkendu, večer nebo o svátcích a taky za víc dětí najednou.
Proč se do toho mladí nehrnou
Zájem mladých o hlídání přitom rozhodně nechybí. Studentek, které si takhle přivydělávají, je na trhu spousta. Jenže u pravidelné a spolehlivé péče o malé děti dávají rodiče přednost někomu usazenému a zkušenému, kdo dětem nahradí chybějící babičku. A přesně takových lidí je zoufale málo.
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Ukazují to i data webu Hlídačky.cz. Ženy nad padesát let tvořily mezi registrovanými hlídačkami už v roce 2023 jen malý zlomek a poptávka rodin po nich nabídku dlouhodobě převyšuje. Řadu starších lidí navíc brzdí obyčejná technika. Kdo si netroufne na počítač ani chytrý telefon, jen těžko vyplní inzertní profil, bez kterého ho dnes zájemci prakticky nedohledají.
„Je to práce, kterou nemůže dělat kdokoliv,“ uvedla pro Českou televizi Hana Jurenová, majitelka agentury Babičky na hlídání.
Hlídat cizí děti nezvládne každý
Snadná práce pro každého to rozhodně není. Když rodina pouští k dítěti neznámou osobu, jde do výběru s maximální obezřetností. Běžně požaduje doporučení od rodin, u kterých paní hlídala dřív, aktuální výpis z rejstříku trestů a ideálně i absolvovaný kurz první pomoci. Cení se hlavně toho, na koho je spoleh, kdo vydrží i náročnější den a s dětmi to myslí opravdově.
Přečtěte si také: Češi, kteří milují cestování, se radují. Po 20 letech se ruší tento zvyk na letištích, který všechny otravoval Rodiny při výběru chůvy běžně chtějí doporučení a výpis z rejstříku trestů, ideálně i kurz první pomoci. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
A co se přes den vlastně dělá? Typicky sem patří:
postarat se o děti po vyučování; doprovodit je na zájmové kroužky nebo k lékaři; zůstat s nimi až do návratu rodičů domů; nachystat svačinu a pomoct s domácími úkoly.
Občas přijde na řadu i hlídání o víkendu, večer nebo ve dnech, kdy je dítě nemocné a nemůže mezi ostatní.
Spolupráci lze domluvit na dohodu, na živnostenský list nebo přes agenturu. U pravidelného hlídání na víc hodin týdně naráží dohoda o provedení práce na zákonné limity, takže bývá schůdnější živnostenský list. Agentury chůvy prověřují a při jejich nemoci seženou záskok, za to si ale připlatíte. Ať už si člověk vybere jakoukoli cestu, jde o slušný způsob, jak si v penzi pravidelně přivydělat a zároveň nezůstat sám doma.
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Zdroje: https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/domaci/roste-zajem-o-seniorky-na-hlidani-deti-chuv-babicek-je-vsak-malo-a-je-obtizne-je-najit-1075, https://www.hlidacky.cz/inspirace/kolik-stoji-hlidani-deti-v-cesku, https://sitprace.cz/pruvodce/kolik-stoji-hlidani-deti, https://www.prdolata.cz/post/kolik-stoji-chuva-v-praze-v-roce-2026-kompletni-prehled-cen-a-rizik, https://www.mpoppins.cz/kolik-stoji-hlidani-deti/