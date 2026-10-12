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Na tento slaný koláč z pánve stačí jen bůček, cibule, smetana + pár surovin ze spíže. Geniální pohoštění hotové do pár minut

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Tato voňavá pochoutka je dokonalou kombinací zlatavého těsta, šťavnatého masa a křupavé cibulky. Bůčkový koláč z pánve je skvělý jako předkrm i rychlá večeře.
Na tento slaný koláč z pánve stačí jen bůček, cibule, smetana + pár surovin ze spíže. Geniální pohoštění hotové do pár minut

Na tento slaný koláč z pánve stačí jen bůček, cibule, smetana + pár surovin ze spíže. Geniální pohoštění hotové do pár minut

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 12.10.2026 05:09

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VařímeDobroty.cz

Web je zaměřený na vaření a pečení pro každodenní stůl i sváteční příležitosti. Nabízí široký výběr receptů – od tradičních českých jídel přes moderní pokrmy až po sladké dezerty. Čtenáři tu najdou inspiraci na rychlé obědy, rodinné večeře i nápady, jak překvapit hosty. Silnou stránkou je...

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