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Na Temu jsem si objednala velkou sedačku za 3 900 Kč. Doteď jsem v šoku, co mi přistálo v obýváku

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Dennívýzva
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Koupit nábytek na čínské platformě? Zní to jako hazard. Když jsem ale viděla rozkládací pohovku za necelé čtyři tisíce, riskla jsem to. A teď sedím uprostřed obýváku a nevěřím, co všechno tahle věc umí.
Na Temu jsem si objednala velkou sedačku za 3 900 Kč. Doteď jsem v šoku, co mi přistálo v obýváku

Na Temu jsem si objednala velkou sedačku za 3 900 Kč. Doteď jsem v šoku, co mi přistálo v obýváku

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 12.10.2026 16:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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