Na Temu jsem si objednala velkou sedačku za 3 900 Kč. Doteď jsem v šoku, co mi přistálo v obýváku

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Většina lidí si myslí, že internetová tržiště jsou dobrá tak na kuchyňské drobnosti nebo dekorace za pár korun. Sehnat tam celou sedačku do pokoje? To přece nemůže dopadnout dobře. Jenže když jsem na Temu narazila na rozkládací dvojitou pohovku za 3 800 Kč, zvědavost byla silnější než rozum. Klasické sedací soupravy v obchodech stojí minimálně trojnásobek, takže jsem čekala spíš levnou hračku než funkční nábytek.
Co mi ale nakonec přistálo doma, mě dostalo úplně jinak. Nebyla to katastrofa. Naopak – byla to příjemná facka všem předsudkům o tom, že nízká cena automaticky znamená nekvalitní provedení.
První velká neznámá přišla hned při dodání. Žádný obří karton, žádná parta silných chlapů s pásy. Kurýr mi předal kompaktní vakuově stlačený balík, který jsem bez problémů dotáhla sama chodbou i úzkými dveřmi. Žádné odírání rohů, žádné zápasy se zárubněmi. Technologie plné komprese pěnového jádra udělala z transportu hračku.
Pěna, která ožívá před očima
Rozříznutí ochranné fólie bylo jako sledovat kouzelnický trik. Tvarovaná polyuretanová pěna začala okamžitě nasávat vzduch a nabírat objem. Během pár hodin se z placaté placky stala plnohodnotná sedačka. Pro dosažení ideální pevnosti a tvaru ale pěnové materiály potřebují obvykle 24 až 48 hodin – to jsem si ověřila na vlastní kůži.
A tady přichází další bonus: žádné šroubky, žádné nožičky, žádné imbusové klíče. Celý kus je čistý pěnový blok bez dřevěného nebo kovového rámu. Znamená to absolutní absenci tvrdých hran, o které by se člověk mohl praštit. Navíc díky nízké celkové hmotnosti lze sedačku při úklidu snadno posunout jedním pohybem – vysávání pod ní je otázka vteřin.
Vizuálně mě sedačka taky nepřekvapila negativně. Granulární tkanina v severském stylu připomíná jemnou buklé strukturu, na pohled i na dotek útulnou a moderní. Neutrální béžovo-šedý odstín se sladí s čímkoli – s podlahou, se stěnami, s kobercem. V balení byly navíc dva ladící polštáře, které slouží jako podpora beder nebo klasické podhlavníky při sledování filmů.
Dva kusy nábytku v jednom
Konstrukce funguje jako multifunkční systém 2 v 1. V základním složeném stavu je to nízké dvojkřeslo s ergonomicky tvarovaným opěradlem. Jednoduchým překlopením sedáku dopředu vznikne komfortní podlahová lenoška nebo příležitostné lůžko pro přespání návštěvy. Nízkoprofilový design je ideální pro menší byty, garsonky, studentské pokoje nebo domácí pracovny, kde by masivní sedačka opticky pohltila celý prostor.
Během každodenního používání jsem ocenila i praktické detaily, které u levných výrobků často chybí. Spodní strana má protiskluzovou úpravu, takže se celá pěnová konstrukce na hladké plovoucí podlaze ani nehne. Pěna uvnitř je dostatečně hutná na to, aby poskytla pevnou oporu tělu při sezení, ale zároveň měkká pro pohodlí při čtení nebo relaxaci.
Jediné, co by mě ještě zajímalo, je údržba a snímatelnost potahu. U světlé buklé látky by se hodilo vědět, jestli má sedačka po obvodu zip a pratelný potah – to v popisu bohužel chybělo.
Lehký nábytek, který plní svůj účel
Tahle zkušenost jasně ukazuje, jak se posunuly moderní technologie stlačování materiálů a logistika. Za zlomek ceny běžného nábytku se do pokoje nastěhoval lehký, skladný a vysoce funkční prvek. Pokud hledáte flexibilní řešení pro menší interiér a netrváte na masivním dřevěném rámu, je tohle racionální a překvapivě kvalitní volba.
A hlavně – žádní stěhováci, žádné šrouby, žádné drama. Jen vakuový balík, nůžky a pár hodin trpělivosti.
Zdroje článku: temu.com, fajntip.cz
Autor článku: Lucie Němcová