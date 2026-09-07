Na Temu jsem objednala horkovzdušnou fritézu za hubičku: Když jsem viděla, co udělá s hranolkami, málem jsem omdlela

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Když jsem si prohlížela nabídku domácích spotřebičů na platformě Temu, zaujala mě malá černá fritéza s kapacitou 2,5 litru. Cena byla tak nízká, že jsem si říkala, jestli vůbec může fungovat. Jenže právě ta kombinace kompaktních rozměrů a slibu zdravého vaření bez tuku mě přesvědčila k objednávce.
Rozhodně jsem nečekala zázraky. Spíš jsem byla připravená na to, že přístroj možná vydrží pár použití a pak skončí v garáži. Možná právě proto byl můj úžas o to větší, když jsem poprvé otevřela koš a spatřila dokonale propečené brambory.
Překvapivě solidní konstrukce
Balíček dorazil rychle a už při rozbalování jsem byla mile překvapená. Plast působil pevně, žádné ostré hrany, všechny díly do sebe přesně zapadaly. Design je minimalistický, moderní, nic zbytečného. Na pracovní desce nezabírá víc místa než elektrický rychlovarný hrnec.
Ovládání je intuitivní – otočné kolečko na teplotu a časovač. Žádné složité displeje ani programy, které stejně nikdo nepoužívá. Právě tahle jednoduchost mi přišla sympatická. Nastavíš stupeň, nastavíš čas a pustíš. Když uplyne doba, přístroj se sám vypne. Nemusíte stát u sporáku a hlídat, jestli něco nepřipalujete.
Důležitý detail: na štítku jsem kontrolovala evropskou certifikaci CE. U levné elektroniky z Asie to není samozřejmost a bezpečnost domácnosti by měla být vždycky na prvním místě. Tady vše sedělo.
Moment pravdy: první pečení
Nastal čas ostrého testu. Vzala jsem klasické brambory nakrájené na hranolky, lehce je pokapala olejem a osolila. Do koše jsem je vysypala v jedné vrstvě a nastavila teplotu i čas podle doporučení z příručky.
Fritéza začala pracovat a já jsem sledovala, jak se uvnitř roztáčí horký vzduch. Konvekční proudění zajišťuje, že teplo obklopuje jídlo ze všech stran najednou. Není potřeba nic ponořovat do litru vařícího oleje. Povrch brambor se rychle uzavře, vlhkost zůstane uvnitř a postupně se vytvoří křupavá zlatavá kůrka.
Zhruba v půlce doby jsem koš vytáhla a jednou protřepala, aby se kousky propekly rovnoměrně. Pak jsem ho vrátila zpátky a nechala dokončit. Když zazněl signál, otevřela jsem víko a nemohla uvěřit, co vidím.
Hranolky byly dokonalé. Křupavé na povrchu, měkké a nadýchané uvnitř. Žádný přebytečný tuk, žádný těžký zápach smažení v celé kuchyni. Chuťově se výsledek vyrovnal profesionálním fritézám, ale bez nepříjemných vedlejších efektů. Talíř nebyl promočený mastnotou a já jsem si mohla jídlo užít bez pocitu, že jsem právě spolkla půl litru oleje.
Snadný úklid jako bonus
Po jídle přišla chvíle, kterou při klasickém smažení nikdo nemá rád – mytí zamastěného nádobí. Tady jsem ale zažila další příjemné překvapení. Fritovací koš má nepřilnavý povrch a dá se snadno vyjmout.
Nechala jsem ho pár minut vychladnout, pak stačilo opláchnout teplou vodou s trochou saponátu. Žádné drhnění, žádné odstraňování připálených zbytků. Celá údržba trvala sotva minutu a přístroj byl připravený k dalšímu použití.
Příkon kolem 1000 až 1300 wattů navíc znamená, že spotřebič nespotřebuje tolik elektřiny jako velká trouba rozehřátá na maximum. Pro rychlé přípravy menších porcí je to rozumná volba i z hlediska nákladů.
Funguje to opravdu?
Po několika týdnech používání můžu říct, že ano, funguje to skvěle. Vyzkoušela jsem nejen hranolky, ale i pečenou zeleninu, kuřecí křídla nebo dokonce rohlíky na opečení. Vždy s uspokojivým výsledkem.
Kapacita 2,5 litru je ideální pro jednoho až dva lidi nebo jako doplněk k hlavnímu jídlu. Pro velkou rodinu by to bylo málo, ale pro můj účel naprosto dostačující. Kompaktní rozměry oceníte hlavně v menší kuchyni, kde se počítá každý centimetr pracovní plochy.
Samozřejmě nejde o luxusní značkový spotřebič s desítkami funkcí a doživotní zárukou. Ale pokud hledáte cenově dostupné řešení pro zdravější vaření bez zbytečného tuku, tahle fritéza splní očekávání. Za pár stovek korun jsem získala přístroj, který používám téměř denně a který mi usnadnil přípravu jídla.
Možná právě proto, že jsem nečekala zázrak, byl výsledek o to příjemnější. Někdy se vyplatí riskovat a vyzkoušet něco nového. V tomto případě to byla trefná investice.
Zdroje článku: temu.com, fajntip.cz
Autor článku: Nikola Fialová