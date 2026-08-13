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Na Temu jsem objednal obří zahradní vířivku za 4 002 Kč. Dnes jsem v šoku, co mi přivezli

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Čínské e-shopy slibují zázraky za pár korun. Když jsem kliknul na obří zahradní bazén za necelé čtyři tisíce, čekal jsem katastrofu. Realita mě ale šokovala úplně jinak.
Na Temu jsem objednal obří zahradní vířivku za 4 002 Kč. Dnes jsem v šoku, co mi přivezli

Na Temu jsem objednal obří zahradní vířivku za 4 002 Kč. Dnes jsem v šoku, co mi přivezli

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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