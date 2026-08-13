Na Temu jsem objednal obří zahradní vířivku za 4 002 Kč. Dnes jsem v šoku, co mi přivezli

Sociální sítě přetékají fotkami zklamaných zákazníků, kteří si z asijských tržišť objednali luxusní nábytek a dostali miniaturní hračku pro panenky. Nebo si koupili stylový kabát a vybalili igelitový pytel s rukávy. Právě proto jsem váhal, když jsem na Temu narazil na položku za 4 002 korun s popisem „velký odolný nenafukovací obdélníkový nadzemní bazén a venkovní vířivka s vyztuženou konstrukcí“.
Fotky ukazovaly prostornou nádrž, ve které se pohodlně vykoupou dospělí lidé. Za běžných okolností stojí podobné zahradní bazény s kovovou konstrukcí v českých hobbymarketech minimálně sedm až jedenáct tisíc korun. Tady slibovali totéž za necelou polovinu. Buď to bude tragédie, nebo trefa.
Potřeboval jsem na zahradu něco na letní osvěžení pro rodinu a přátele, kam nemusím investovat majlant. Rozhodl jsem se riskovat. Klikl jsem na potvrzení objednávky a čekal, co mi za pár týdnů dorazí.
Kurýr přivezl krabici, která vypadala podezřele solidně
První překvapení přišlo už u dveří. Místo lehké obálky s igelitem kurýr vyložil z dodávky nečekaně těžký a rozměrný balík. Hmotnost jasně naznačovala, že uvnitř neleží žádná hračka ani tenká fólie.
Když jsem krabici otevřel, musel jsem se zarazit. Uvnitř ležel skutečně robustní obdélníkový bazén s pevným kovovým rámem, který svou konstrukcí připomíná klasické značkové modely s trubkovým skeletem. Žádná nafukovací hračka, žádný podvod.
Materiál pláště tvoří vícevrstvé vyztužené PVC v modré barvě s hladkým povrchem, který působí odolně proti oděru i tlaku vody. Nosný rám sestává z lakovaných ocelových trubek s antikorozní úpravou, které do sebe zapadají pomocí plastových čepů a pojistek.
Obrovská výhoda: jde o nenafukovací typ. Nehrozí tedy neustálé dofukování ani propíchnutí vzduchového límce psem nebo kočkou. Díky velké kapacitě a obdélníkovému tvaru nabízí dostatek prostoru pro dětské dovádění i pohodlný relax dospělých během letní párty.
Skládání nadzemních bazénů bývá občas noční můrou, ale tady mě čekalo další příjemné překvapení. Celá instalace zabrala necelých čtyřicet minut a zvládl jsem ji sám bez speciálního nářadí.
Postup je přímočarý: rozvinete spodní fólii na rovnou plochu a sestavíte trubkový skelet. Jednotlivé díly kovové konstrukce se provlékají rukávy na okraji bazénové fólie. Rohové spojky jsou vyztužené, což zajišťuje tvarovou stálost i při plném zatížení vodou.
Při napouštění jsem sledoval, jak se konstrukce pod tlakem sama zpevňuje a vyrovnává. Součástí balení jsou také standardní vypouštěcí ventil a propojovací otvory určené k připojení externí filtrace.
Co skutečně dostanete za čtyři tisíce – a na co si připravit peníze navíc
Stabilita překonala všechna očekávání. Pevný rám drží tvar bez deformací i v momentě, kdy je bazén plný a pohybují se v něm dospělé osoby. Hladký PVC povrch se snadno čistí od usazenin a nečistot. Po vypuštění a vysušení lze bazén složit do poměrně kompaktních rozměrů, takže v garáži či sklepě nezabere moc místa.
Jenže pozor – v balení za 4 002 korun najdete pouze samotný bazén s konstrukcí. Pro dlouhodobě čistou vodu je nevyhnutelné dokoupit kartušovou nebo pískovou filtraci a bazénovou chemii. To vás vyjde minimálně na další dva až tři tisíce korun.
Doporučuji investovat pár stovek také do podkladové plachty, která ochrání dno před ostrými kamínky, a krycí plachty proti padajícímu listí. Jelikož jde o jednoplášťový nadzemní bazén, voda reaguje na okolní teplotu – v horkých dnech se rychle ohřeje, v chladnějších nocích naopak chladne.
Odpověď zní jednoznačně ano. Původní obavy z nekvalitního čínského šmejdu se rozplynuly hned po sestavení a prvním vyzkoušení. Za necelé čtyři tisíce získáte bytelný, prostorný a stabilní zahradní bazén, který bez problému poslouží jako centrum letního relaxu pro celou rodinu i přátele.
Nejedná se sice o klasickou masážní vířivku s vyhříváním a tryskami – to je spíše obvyklá básnická licence e-shopových popisků. Ale jako odolná venkovní nádrž pro letní osvěžení překonává očekávání na celé čáře.
Pokud hledáte dostupné řešení na zahradu s vynikajícím poměrem ceny a užitné hodnoty, kde nechcete utrácet zbytečné desítky tisíc, tato koupě dokazuje jednu věc: i na podobných tržištích se daří najít skvělé produkty. Stačí mít šťastnou ruku a nebát se riskovat.
Zdroje článku: temu.com, fajntip.cz
Autor článku: Jakub Stránský