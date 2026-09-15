Na televizních obrazovkách opět poběží nejoblíbenější český seriál: Lidé nyní znovu diskutují o návratu povinné vojny

Televize Seznam znovu zařadila seriál Chlapci a chlapi a s ním se mezi diváky vrací i silné vzpomínky na dobu, kdy byla vojna povinností. Retro návrat otevřel i starou debatu o tom, zda by mladým mužům podobná zkušenost dnes něco dala.
Retro seriály se do televizního vysílání vracejí pravidelně, ale Chlapci a chlapi mají i po letech zvláštní postavení. V magazínu In-Lifestyle.cz jsme si všimli, že u diváků seriál neprobouzí jen vzpomínky na vojnu, ale také znovu otevírá debatu o případném návratu povinné vojenské služby.
Seriál s jasným zadáním a delším dozvukem
Seriál
Chlapci a chlapi vznikl v roce 1988 jako jedenáctidílný seriál režiséra Evžena Sokolovského. Sleduje brance u motostřeleckého útvaru od nástupu až po konec prvního roku služby. Vedle Martina Zounara se v něm objevili Vladimír Javorský, Boris Slivka nebo Kamil Halbich. Děj se odehrává ve fiktivním Hrádku v Čechách. Natáčení probíhalo mimo jiné v Prachaticích, Boleticích, Lešanech a také na Kladně.
Pro redakci In-Lifestyle.cz je na tomhle seriálu důležité především to, že jej nelze označit za klasický retro seriál. Už v době vzniku měl poměrně čitelné poslání: zlepšit obraz tehdejší armády a ukázat základní službu především jako školu kamarádství, pořádku a osobních zkoušek. Dnes se dá vnímat dvojím způsobem. Část diváků v něm vidí propagandistický obraz vojny a tehdejší doby, část naopak civilnější vyprávění o mladých mužích, kteří potkávají lásku, šikanu, autoritu i nejistotu z toho, co bude dál.
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Armáda České republiky. Od ledna 2005 funguje česká armáda jako plně profesionální. Debata, zda by se neměla vrátit aspoň částečná podoba branné přípravy, je ale stále žhavé téma. Podobné seriály jí jen dodají obraz, tváře a trochu té dobové pachuti kasáren.
Starší ročníky často říkají, že vojna nebyla žádný komfort, ale člověka naučila režimu, samostatnosti a odolnosti. Především muži, kteří si vojnou prošli, volají po návratu branné povinnosti. Vojna z chlapců dělala chlapy.
Tady seriál pořád naráží na živé téma
Seriál Chlapci a chlapi dnes nepřitahuje pozornost pouze k uniformám, vojenským povelům a estetice pozdního socialismu. Diváky si drží i tím, že ukazuje mužský svět, který z běžného veřejného prostoru skoro zmizel: jasnou hierarchii, kolektiv, tvrdý denní režim a tlak obstát před ostatními. Hodnotit se to dá různě. Pro mladší diváky je to ale zkušenost z druhé ruky, poskládaná spíš z vyprávění otců a dědů než z vlastního života.
V redakci jsme si u debat kolem podobných repríz všimli jedné věci. Když se začne mluvit o návratu branné povinnosti, často nejde jen o armádu jako takovou. Spíš se ozývá touha části společnosti po řádu, který je srozumitelný a vynutitelný. Seriál tenhle pocit připomíná celkem účinně, protože nevykládá systém přes politické proslovy, ale přes každodenní situace obyčejných kluků v kasárnách.
VIDEO Anketa: chtěli by lidé povinnou vojnu zpátky?
V redakci In-Lifestyle.cz jsme k tématu připravili ilustrační anketní sondu. Nejde o měření nálad celé společnosti, spíš o hlasy, které se kolem návratu seriálu objevují:
„Alespoň půl roku bych mladým klukům dal. Disciplína by jim neuškodila.“ Pavel z Tábora „Ne v té staré podobě, ale základní výcvik by podle mě smysl měl.“ Martina z Olomouce „Když vidím, jaká je dnes nejistá doba, úplné zrušení branné povinnosti mi nepřipadá jako šťastné rozhodnutí.“ Jaroslav z Kladna „Dnešní mladí kluci jsou v mnoha případech spíš jako slečinky. Vojnu by někteří potřebovali jako sůl.“ Jana z Prahy
Reprezentativní průzkum to není. Spíš ukázka názorů, které se u podobných televizních návratů ozývají čím dál častěji. Seriál z roku 1988 tak dnes nepřipomíná jen známé tváře, kasárna a dobu před listopadem. Vytahuje i méně pohodlnou otázku, jak se česká společnost dívá na povinnost, službu a vlastní připravenost.
A jak se stavíte k otázce návratu povinné základní vojenské služby vy? Váš názor nás zajímá.
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Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
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Na televizní obrazovky se vrací seriál Chlapci a chlapi: Znovu se tak otevírá otázka obnovení povinné vojny byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.