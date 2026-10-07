Na těchto pumpách odhalila inspekce nekvalitní palivo (2026): Zničí čerpadlo i vstřikovače, oprava stojí desítky tisíc

Natankujete jako obvykle a vyrazíte dál. O pár desítek kilometrů později začne motor škubat, ztrácet tah a na palubní desce naskočí varovná kontrolka. Málokdo si v tu chvíli vybaví, že problém mohl přitéct z poslední zastávky u stojanu. A že účet za opravu umí pořádně bolet.
Jak nekvalitní palivo zničí motor
Moderní motory jsou na čistotu paliva mnohem citlivější než agregáty staré dvacet let. Nejhůř na tom bývají naftové vozy s technologií Common-Rail. Když se do nádrže dostane nafta se sníženým bodem vzplanutí, většinou to znamená, že je smíchaná s benzinem nebo jinou lehkou frakcí. Jenže na mazivosti nafty je závislé celé vstřikovací ústrojí a takhle naředěné palivo mu ji nedokáže dodat.
Čerpadlo pak dře samo o sebe a drobné kovové úlomky, které se přitom uvolní, se rozletí po celém palivovém okruhu. Tam poškodí citlivé vstřikovače i rozvod paliva. Benzinový motor dává závadu najevo po svém. Auto hůř táhne, běží nevyrovnaně a z výfuku odchází víc škodlivin, než by mělo.
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Náprava takto poničené palivové soustavy patří k těm dražším. Výměna vstřikovačů a čerpadla se u moderního auta počítá v desítkách tisíc korun a u dražších dieselů se po proplachu nádrže a výměně celé sady dílů částka běžně vyšplhá až na sto tisíc.
Zadřené čerpadlo a zničené vstřikovače patří k nejdražším následkům špatně natankovaného paliva. Ilustrační foto. Zdroj: Christian Buehner / Unsplash. Odkud se špatné palivo v nádrži vezme
Za vadnou pohonnou hmotou nemusí stát úmysl nepoctivého čerpadláře. Palivo se dokáže znehodnotit kdekoli na cestě od rafinerie k zákazníkovi, aniž by o tom provozovatel stanice věděl.
Podle zjištění inspekce se nafta s benzinem nejčastěji potká už v autocisterně, která jednou veze jedno palivo a podruhé druhé. Ke smíšení ale může dojít i v potrubí, kterým se pohonné hmoty přečerpávají, nebo později v nádržích na samotné stanici. Stačí drobnost a palivo přestane plnit hodnoty, které norma hlídá.
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Nad tím, co teče z výdejních pistolí, drží dohled Česká obchodní inspekce. Její postup je nekompromisní. Kontroloři dorazí na pumpu bez varování, natočí vzorek rovnou z výdejní pistole a odešlou ho na laboratorní rozbor. Jakmile rozbor najde odchylku od jakostních norem, rozjede se s provozovatelem správní řízení a hrozí mu pokuta. Jméno provozovatele se k veřejnosti dostane teprve tehdy, až je uložená pokuta pravomocná.
Pro řidiče má celá věc i uklidňující stránku. Vyloženě závadné palivo patří na českých pumpách k výjimkám a jeho kvalita je dlouhodobě dobrá. Jak uvádí inspekce ve své zprávě, při dubnové kontrolní akci v roce 2025 odebrala po celé zemi 210 vzorků a jakostním požadavkům z nich nevyhověly jen dva.
Co dělat, když máte podezření na špatné palivo
Postupujte takto:
Jakmile po tankování ucítíte, že motor škube, ztrácí sílu nebo svítí kontrolka, zastavte co nejdřív a motor vypněte. Další jízda s podezřelým palivem může škodu jen prohloubit. Hned si schovejte účtenku za tankování, protože je to váš klíčový doklad. Prozradí, kdy a kde jste natankovali, jaký druh paliva a často i číslo výdejního stojanu. Vůz nechte odvézt odtahovou službou do servisu. Tam z nádrže vytáhnou vzorek paliva pro nezávislou laboratoř a sepíšou, v jakém stavu auto přijelo a co na něm závada stihla způsobit. Jakmile budete mít protokol z laboratoře, pošlete provozovateli stanice písemnou reklamaci a vyčíslete v ní škodu, kterou po něm chcete uhradit. Počítejte s tím, že běžné pojištění auta tenhle typ škody obvykle nekryje. Pokud provozovatel odpovědnost odmítne, můžete podat podnět České obchodní inspekci a řešit věc i právní cestou. Jak zjistit, které pumpy v kontrolách propadly Přečtěte si také: Tuhle částku musíte vydělávat, abyste měli průměrný důchod 21 793 Kč: Až to číslo Češi uvidí, spadne jim brada
Konkrétní stanice, u kterých inspekce nekvalitní palivo prokázala, si můžete dohledat sami. Pravomocné pokuty za nejakostní paliva zveřejňuje Česká obchodní inspekce ve veřejném přehledu přímo na svém webu. Najdete tam, které pumpy neprošly, u jakého paliva se závada objevila a jak vysokou sankci provozovatel dostal.
Seznam se vyplatí projet hlavně u menších a lokálních stanic, kam řada řidičů jezdí ze zvyku. Narazit v něm ale můžete i na provozovatele u frekventovaných silnic, takže ani rušná poloha pumpy sama o sobě nic nezaručuje.
Zdroje: https://coi.gov.cz/v-dubnu-nevyhovely-dva-kontrolovane-vzorky-pohonnych-hmot/, https://www.e15.cz/byznys/cesky-a-evropsky-autoprumysl/past-pri-tankovani-do-zasoby-zkazene-palivo-v-nadrzi-znici-motor-a-vymena-dilu-vyjde-na-sto-tisic-1435721, https://www.denik.cz/zivot-ridice/nekvalitni-benzin-a-nafta-nezmizely-coi-letos-udelila-prvni-pokuty-vime-kde/, https://www.epojisteni.cz/aktuality/nekvalitni-palivo-poskozeni-motoru-plati-pojisteni/, https://www.poznatsvet.cz/veda-a-technika/nekvalitni-benzin-a-nafta-cerpaci-stanice-pokuty/
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