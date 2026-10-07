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Na těchto pumpách odhalila inspekce nekvalitní palivo (2026): Zničí čerpadlo i vstřikovače, oprava stojí desítky tisíc

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Natankujete jako obvykle a vyrazíte dál. O pár desítek kilometrů později začne […]
Na těchto pumpách odhalila inspekce nekvalitní palivo (2026): Zničí čerpadlo i vstřikovače, oprava stojí desítky tisíc

Na těchto pumpách odhalila inspekce nekvalitní palivo (2026): Zničí čerpadlo i vstřikovače, oprava stojí desítky tisíc

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 07.10.2026 03:59

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Spotřebitelov.cz

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