Na techniku ARRI se točila půlka filmů nominovaných na Oscara. Její barvy má Honor Magic9 Pro Max, chce to ale úpravy

Podle samotné ARRI se v roce 2025 na její techniku točilo pět z deseti filmů nominovaných na Oscara za nejlepší film. Německá společnost Arnold & Richter vyrábí kamery od roku 1917 a filmaři její značku znají jako synonymum špičkové produkce. Honor si od ní nepůjčil kameru, do telefonu přenesl vybrané prvky takzvané ARRI Image Science. Jde konkrétně o barevnou pipeline, tedy postup, kterým filmaři zpracovávají obraz. Slogan o „hollywoodské kameře“ v kapse je proto potřeba číst jako slib filmového barevného zpracování.
Čtrnáct stop dynamického rozsahu Honor naměřil v laboratoři
Honor Magic9 Pro Max má vyhrazený režim ARRI CINEMA Mode. V něm natáčí v rozlišení až 4K při 60 snímcích za sekundu a ukládá obraz s 10bitovou barevnou hloubkou. Pracuje přitom s křivkou ARRI LogC3 a v barevném prostoru ARRI Wide Gamut 3. Oba názvy pocházejí přímo z výbavy, se kterou ARRI pracuje v profesionální produkci.
Dynamický rozsah výrobce udává až 14 stop, ovšem s dovětkem, že jde o hodnotu z laboratorních podmínek. Kolik z toho zbude při běžném natáčení venku nebo v šeru, Honor neuvádí, a údaj je tak třeba brát jako strop. Zvuk nahrává soustava Cinematic Directional Microphone se čtyřmi mikrofony. Podle oficiálního vyjádření ARRI je její logo vyražené přímo na těle telefonu i na krabici.
Uživatel má v režimu na výběr ze dvou cest. Buď zvolí hotový filmový vzhled a natáčí rovnou s ním, nebo přepne na Log záznam a uloží záměrně plochý obraz, u kterého si barvy, kontrast a světla doladí až později.
Proč filmový záznam bez úprav může vypadat hůř než běžné video
Log formát vznikl kvůli postprodukci. Nechává v záznamu rezervu pro práci s barvou a světly, a proto působí na první pohled ploše a bez šťávy. Běžné video telefon upraví sám už během natáčení, kdežto logový záznam čeká na zpracování. Dokud ho nikdo neupraví, může vedle automatického videa prohrát. Kdo nechce trávit večery v DaVinci Resolve nebo jiném editoru, z křivky LogC3 naplno nevytěží nic.
Kolik majitelů telefonů s Log záznamem skutečně pracuje, nikdo nezměřil. Určité vodítko nabízí Apple, jehož iPhony umí natáčet do ProRes i ProRes Log a materiál ukládat na externí úložiště. Soubory ProRes jsou podle Applu až 30krát větší než video v HEVC. Profesionální mobilní video tak stojí místo v paměti i čas u počítače a samotná funkce v menu nikoho filmařem neudělá.
Honor na tuhle bariéru reaguje sadou 14 přednastavených ARRI Looks, které uživatel vidí v náhledu v reálném čase ještě před stisknutím spouště. K nim přidává knihovnu ARRI Look Library s 87 předpřipravenými barevnými úpravami. Stačí vybrat vzhled, natočit a klip rovnou sdílet, bez jediného kroku v editoru.
Sony nabízí 120 snímků za sekundu, Honor sází na barvy ARRI
Nejbližší konkurenti jdou každý jinudy. Sony Xperia 1 V natáčí 4K HDR až ve 120 snímcích za sekundu, tedy dvojnásobku toho, co zvládá filmový režim Honoru. Nabízí profil S-Cinetone for mobile a funkci externího monitoru, video ale ukládá do běžných formátů H.264 a H.265 a s ARRI Image Science nepracuje. Apple staví na ProRes, propojení s externím úložištěm a profesionálními editory, za cenu zmíněných obřích souborů.
Honor Magic9 Pro Max je z této trojice jediný, kdo zaznamenává nativně v ARRI LogC3 a ARRI Wide Gamut 3. Pro tvůrce, kteří materiál dál zpracovávají, je to konkrétní rozdíl, protože dostanou formát přímo z profesionální filmové praxe. Výrobce kolem telefonu staví i příslušenství, například telekonvertory G200 a G500 nebo sadu HONOR SmallRig Mobile Video Kit.
Spolupráce s ARRI přitom nezačala tímhle modelem. ARRI Image Science se poprvé objevila v srpnu 2026 v HONOR Robot Phone. Magic9 Pro Max je ale první, který nese logo ARRI přímo na těle i na balení.
Za kolik se prodává v Číně a co je známo o Evropě
V Číně jde Honor Magic9 Pro Max do prodeje od 28. září 2026 s cenou od 6 499 jüanů. Bez české ceny se nedá posoudit, kolik si výrobce za filmový režim účtuje a jestli se vyplatí i tomu, kdo zůstane u hotových Looks.
Honor oznámil, že na další mezinárodní trhy telefon dorazí později. Termín pro Evropu ani českou cenu zatím nezveřejnil a na českém webu značky se Magic9 Pro Max dosud neobjevil.