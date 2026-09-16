Na Svitavsku vyrostou čtyři nové větrníky, každá domácnost dostane 25 tisíc ročně

Přípravné práce na stavbě čtyř větrných elektráren v Anenské Studánce na Svitavsku odstartují letos na podzim. Investor, společnost NOHO Energy, plánuje na jaře příštího roku přistoupit k budování základů a od září 2027 pak ke skutečné montáži věží. Dokončení celého větrného parku se očekává na přelomu let 2028 a 2029, náklady včetně přípravy projektu a připojení k síti dosáhnou necelé miliardy korun.
Obec má s větrnými elektrárnami bohaté zkušenosti. Šest turbín tam stojí od roku 2006 a 2008, tehdy však samospráva získala pouze jednorázový příspěvek. Tentokrát si starostka Růžena Motlová (Za obec krásnější) při vyjednávání s investorem prosadila podstatně víc. „S výstavbou dalších čtyř elektráren jsme souhlasili. S investorem jsme si zároveň dohodli benefity pro obec. Při výstavbě dostaneme jednorázově osm milionů korun a potom každý rok 2,5 milionu. Zastupitelé také schválili, že mezi majitele nemovitostí v obci rozdělíme ročně necelý 1,5 milionu korun," popsala starostka podmínky dohody. Celkově se firma zavázala, že obci a obyvatelům během 25 let vyplatí 111 milionů korun.
Unikátní jsou přímé platby domácnostem, každá dostane 25 000 korun ročně. Polovinu první splátky obdrží obyvatelé ještě letos, zbytek při spuštění větrníků. Podle Marcela Ladky ze společnosti NOHO Energy jde o nestandardní požadavek, který vznesla přímo starostka. „Chceme být a budeme dobrým sousedem, který chce mít velmi dobré vztahy s obcí a obyvateli. Určitě nepostavíme elektrárny a nezmizíme," uvedl.
Výstavbu v referendu v roce 2023 podpořilo 74 procent obyvatel. Dvě elektrárny vzniknou jižně od obce v blízkosti stávajících turbín, další dvě pak severně u místního vysílače. Výškově se věže pohybují mezi 168,91 a 219,5 metry. Technologický skok oproti stávajícím strojům je výrazný, odhadovaný výkon čtyř nových elektráren činí přibližně 21 megawattů, zatímco dosavadních šest menších věží dohromady dodává jen asi 5,5 megawattu.
Elektrárny budou stavěny postupně za pomoci speciálního jeřábu, jedna po druhé. Vyrobená elektřina poteče do nové spínací stanice přímo u elektráren a odtud 13 kilometrů dlouhým podzemním kabelem do rozvodny v České Třebové. Investor plánuje využít bezvýkopovou technologii pokládky kabelu, tzv. pluhování, aby minimalizoval zásah do okolní krajiny a půdy.
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