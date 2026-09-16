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Na Svitavsku vyrostou čtyři nové větrníky, každá domácnost dostane 25 tisíc ročně

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Přípravné práce na stavbě čtyř větrných elektráren v Anenské Studánce na Svitavsku odstartují letos na podzim. Investor, společnost NOHO Energy, plánuje na jaře příštího…
vetrna-elektrarna-vetrne-elektrarny.vetrnik-vetrniky

vetrna-elektrarna-vetrne-elektrarny.vetrnik-vetrniky

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