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Na švédském ostrově v Baltu našli římské mince z 2. století. Jak se stříbro dostalo 2 000 km za hranice impéria?

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Na švédském ostrově Gotska Sandön ležely v písku tři římské stříbrné denáry. Nejmladší dal razit císař Commodus. Jak se mince dostaly do Baltu, zůstává nejasné.
Na švédském ostrově v Baltu našli římské mince z 2. století. Jak se stříbro dostalo 2 000 km za hranice impéria?

Na švédském ostrově v Baltu našli římské mince z 2. století. Jak se stříbro dostalo 2 000 km za hranice impéria?

Zdroj: Jana Šrámčíková / VědaŽivě
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 09.11.2026 05:00

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