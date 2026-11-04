Na svatomartinský stůl u nás patří medové kolínko. Tento osvědčený fígl zajistí, že marináda ochutí každý kousek

Když dostanete chuť na pořádné pečené maso, vepřové koleno je sázka na jistotu. Stačí k němu čerstvý chléb, trochu křenu a kyselá okurka. Hodí se na víkendový oběd i na večer s přáteli, kdy se u stolu sedí dlouho a nikomu nevadí trochu si při jídle umazat prsty. Tentokrát mu chuť dodá marináda z medu, česneku, hořčice a sójové omáčky. Sladkost medu se v ní potkává se slanou chutí sójové omáčky a pikantností hořčice.
Česnek se k vepřovému masu výborně hodí a v tomto receptu ho není málo. Jeho vůně se při pečení propojí s masovou šťávou a kořením. Pokud máte rádi výraznější chuť, můžete přidat trochu mletého chilli nebo sladké papriky. Dobře funguje také kmín, který se k vepřovému masu tradičně používá a dodá mu známou domácí chuť.
Marinádu můžete snadno upravit podle toho, co máte rádi. Lžíce dijonské hořčice jí dodá ostřejší tón, zatímco obyčejná plnotučná hořčice bude jemnější. Pokud chcete chuť při pečení ještě obohatit, přidejte do pekáče cibuli nakrájenou na větší kusy a několik snítek tymiánu nebo rozmarýnu. Maso získá další vůni a výpek můžete po upečení využít jako základ jednoduché šťávy. Med pomáhá vytvořit tmavší povrch, proto při závěrečném dopékání kontrolujte barvu, aby marináda příliš nezhnědla.
K hotovému kolenu podávejte čerstvý chléb, křen a kyselé okurky. Pokud chcete vydatnější přílohu, přidejte kysané zelí nebo pečené brambory. Maso potřebuje dostatek času, aby změklo, proto se při pečení řiďte nejen časem, ale také jeho velikostí a skutečným stavem. A jestli chcete koleno opravdu slavnostně doladit, na posledních 15 minut můžete k masu přidat plátky cibule nebo kousky kyselejších jablek, které se vypečou a příjemně doplní jeho výraznou chuť.
Vepřové koleno očistěte a osušte papírovou utěrkou. Ostrým nožem udělejte do masa několik hlubších zářezů, do kterých se později vejde česnek. Koleno ze všech stran osolte a opepřete, aby se chuť dostala i do míst pod povrchem.
Česnek oloupejte a větší stroužky překrojte na poloviny. Kousky česneku vložte do připravených zářezů v mase a zbytek rozložte kolem kolena, pokud vám nějaký zbude. Díky tomu se během pečení jeho vůně propojí s masem i výpekem.
V malé misce smíchejte med, sójovou omáčku, hořčici a vše promíchejte do hladké marinády. Směsí potřete koleno ze všech stran a část marinády vetřete také do zářezů.
Poznámka: Přidat můžete chilli papričku, nebo vaše oblíbené koření na vepřové maso.
Připravené koleno vložte do dostatečně velkého pečicího sáčku a uzavřete podle pokynů výrobce. Sáček položte do pekáče a případně kolem masa přidejte cibuli nakrájenou na větší kusy a snítky tymiánu nebo rozmarýnu. Troubu předehřejte na 190 °C a koleno pečte přibližně 170–175 minut podle velikosti, dokud maso výrazně nezměkne.
Jakmile je maso měkké, sáček opatrně otevřete podle pokynů výrobce a dávejte pozor na horkou páru. Koleno přesuňte do pekáče a přelijte trochou výpeku, aby povrch zůstal vláčný. Odkryté ho dopékejte dalších 15–20 minut při 200 °C, dokud kůžička nezezlátne a nezačne být křupavá; průběžně kontrolujte, protože med v marinádě může rychle tmavnout.
Upečené koleno vyjměte z trouby a nechte přibližně 10 minut odpočinout. Šťáva se v mase lépe rozloží a při porcování tolik nevyteče. Podávejte s čerstvým chlebem, křenem a kyselou okurkou, případně s kysaným zelím nebo pečenými bramborami.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová