Na svatého Martina peču každý rok tyto šlehačkové rohlíčky – jsou úžasně křehké. S těmito 2 náplněmi je máme nejradši

Pamatujete si ten okamžik, kdy se na svátečním stole objeví mísa plná dobrot a člověk si chce vybrat jen jeden kousek? U těchto křehkých rohlíčků to bývá těžké rozhodování. Jeden ukrývá sladkou ořechovou náplň s rozinkami a citronovou vůní, druhý zase výrazný mák, a oba spojuje jemné těsto, které se při skousnutí příjemně rozdrobí. Křehké rohlíčky s ořechovou a makovou náplní tak nabízejí hned 2 chutě v jednom plechu a právě jejich střídání je na nich tak příjemné.
Vlašské ořechy a mák patří k surovinám, které mají v tradiční středoevropské sladké kuchyni své pevné místo. Ořechová náplň získá díky rozinkám a citronové kůře sladší a voňavější charakter, zatímco mák zůstává výraznější a krásně aromatický. Když se k tomu přidá jemná vrstva vanilkového cukru na povrchu, vznikne cukroví, ve kterém se jednotlivé chutě nepřekrývají, ale příjemně střídají.
A právě v tom je kouzlo tohoto receptu. Z jednoho těsta můžete připravit 2 druhy rohlíčků, takže na svátečním stole působí pestřeji, aniž byste museli připravovat 2 různá těsta. Hodí se proto nejen na oslavu svatého Martina, Vánoce, ale i k nedělní kávě, na návštěvu nebo jako drobné pohoštění, které si můžete připravit s předstihem.
S náplněmi si navíc můžete trochu pohrát podle své chuti. Do ořechové směsi můžete přidat o něco více citronové kůry pro svěžejší chuť, zatímco makovou náplň příjemně provoní trocha vanilky nebo rumu. A pokud máte doma milovníky ořechů i máku, můžete jednoduše připravit obě varianty a nechat každého, ať si vybere svého favorita.
Mouku prosejte do mísy a přidejte na kostičky nakrájené máslo a špetku soli. Prsty vše zpracujte na drobenku, aby se máslo rovnoměrně spojilo s moukou. Přilijte smetanu a vypracujte hladké, pružné těsto.
Hotové těsto nechte asi 15 minut odpočinout. Mezitím připravte náplně, aby byly při plnění rohlíčků nachystané. Díky krátkému odpočinku se těsto bude lépe válet a nebude se tolik stahovat.
Na ořechovou náplň smíchejte mleté vlašské ořechy s moučkovým cukrem, rozinkami a citronovou kůrou. Postupně přilévejte vodu a promíchávejte, až vznikne hustá směs vhodná k plnění. Náplň by neměla být příliš řídká, aby při tvarování nevytékala z těsta.
Na makovou náplň smíchejte mletý mák s moučkovým cukrem a citronovou kůrou. Přilijte mléko a vše dobře promíchejte, až vznikne kompaktní náplň. Pokud je směs příliš řídká, nechte ji chvíli odstát, aby mák tekutinu nasákl.
Odpočaté těsto rozdělte na 2 části a každou rozválejte na plát silný přibližně 3 mm. Skleničkou nebo kulatým vykrajovátkem vykrajujte kolečka a do jejich středu dejte malé množství ořechové nebo makové náplně. Kolečka přehněte, okraje dobře přitiskněte a vytvarujte rohlíčky.
Rohlíčky rozložte na plech vyložený pečicím papírem a vložte do trouby předehřáté na 170 °C. Pečte přibližně 15–20 minut, dokud lehce nezezlátnou. Jakmile okraje začnou získávat jemnou barvu, rohlíčky vyjměte, aby zůstaly křehké a náplň si zachovala svou chuť.
Moučkový cukr smíchejte s vanilkovým cukrem. Ještě teplé rohlíčky v cukrové směsi zlehka obalte, aby se na jejich povrchu vytvořila jemná sladká vrstva. Nechte je úplně vychladnout a uložte do uzavíratelné nádoby.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová