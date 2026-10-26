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Na „střeše světa“ leží jezero ve výšce čtyř kilometrů. Pamír připomíná jinou planetu

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Uprostřed vysokých hor Střední Asie se rozprostírá krajina, jejíž rozměry matou lidské měřítko. Na Pamíru leží rozsáhlé náhorní plošiny ve výšce několika tisíc metrů, ledovce a také jezero Karakul téměř čtyři kilometry nad mořem. Z vesmíru je vidět jako tmavý útvar mezi pustými hřebeny. Čím je tato krajina tak zvláštní?
Na „střeše světa“ leží jezero ve výšce čtyř kilometrů. Pamír připomíná jinou planetu

Na „střeše světa“ leží jezero ve výšce čtyř kilometrů. Pamír připomíná jinou planetu

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 26.10.2026 10:11

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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