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Na štítu šumavského kostela se znovu objevuje ženská tvář. Místo inspirovalo Erbena ke Svatební košili

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Kostel svaté Máří Magdaleny ve Velharticích a přilehlý hřbitov inspirovaly Karla Jaromíra Erbena k napsání balady Svatební košile ze známé sbírky Kytice.
Velhartice - kostel sv. Maří Magdalény

Velhartice - kostel sv. Maří Magdalény

Zdroj: FOTO:Jitka Erbenová (cheva), CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 30.09.2026 16:58

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