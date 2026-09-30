Na štítu šumavského kostela se znovu objevuje ženská tvář. Místo inspirovalo Erbena ke Svatební košili

Na štítu šumavského kostela se znovu objevuje ženská tvář. Místo inspirovalo Erbena ke Svatební košiliPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Velhartice - kostel sv. Maří MagdalényZdroj: FOTO:Jitka Erbenová (cheva), CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Článek byl publikován 30.09.2026 16:58
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