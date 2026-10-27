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Na Steamu je hra zdarma, kterou může hrát jen jeden člověk na světě. Ostatní čekají ve frontě

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Na Steamu se objevila bezplatná hra Jono, která převrací pravidla multiplayeru. Na celém světě ji může v jednu chvíli ovládat jediný hráč. Ostatní čekají, sledují jeho výkon a doufají, že se také dostanou na řadu.
Na Steamu je hra zdarma, kterou může hrát jen jeden člověk na světě. Ostatní čekají ve frontě

Na Steamu je hra zdarma, kterou může hrát jen jeden člověk na světě. Ostatní čekají ve frontě

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 27.10.2026 09:31

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Gamebot.cz

Gamebot.cz sleduje dění ve světě videoher, herních platforem a technologií, které s hraním souvisejí. Přináší novinky o očekávaných titulech, konzolích PlayStation a Xbox, PC hraní i službách jako Steam nebo Game Pass a věnuje se také dění uvnitř herního průmyslu. Vedle zpráv nabízí vlastní...

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