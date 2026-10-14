Na Slovensku stojí roubenky pomalované jako krajka. Nátěr vápnem chránil dřevo, ženy se rozhodly si malování zpříjemnit

Motivy vycházejí z místní výšivky, takže fasády působí jemně, téměř textilně, jako by někdo přenesl krajku z plátna na stěnu domu. A přesně to se v podstatě stalo.
Proč ženy malovaly domy vápnem a jak z ochrany vznikla ikona
Původní důvod byl ryze praktický. Vápenný nátěr chránil dřevo proti vlhkosti a rozpraskání od slunce. Místní ženy, gazdiny, jejichž jména oficiální prameny bohužel nezachycují, nanášely bílou hmotu nejprve jen na nároží staveb, tedy na místa nejvíce vystavená povětrnosti. Pracovaly volnou rukou, bez předkreslení, a vycházely z ornamentiky, kterou důvěrně znaly z vyšívání.
Postupem času se geometrické obrazce rozšířily z rohů na celé průčelí.
Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru popisuje jasný posun: od užitkové ochrany přes ochranně-symbolickou rovinu některých znaků až k čistě dekorativnímu a reprezentativnímu významu, který se naplno rozvinul v 19. století. Ochranný nátěr se proměnil v kulturní znak. A právě tenhle přerod, z funkce v estetiku, z nutnosti v identitu, dodnes definuje Čičmany víc než cokoli jiného. Požáry, Jurkovič a znovuzrození vesnice z popela
Obec má kořeny ve 13. století, ovšem dvě katastrofy ji málem smazaly z mapy. Požár v roce 1907 zničil značnou část zástavby. O čtrnáct let později, roku 1921, přišla další rána: oheň znovu pohltil desítky stavení.
Zásadní roli při obnově sehrál architekt Dušan Jurkovič, který si čičmianského stavitelství všiml už na konci 19. století. Díky jeho zájmu se gazdovství z Rajecké doliny představilo na Národopisné výstavě českoslovanské v Praze roku 1895. Po požáru 1921 Jurkovič společně s architektem Mergancem navrhl tři stavební typy nových domů a zasadil se o to, aby se nové budovy stavěly a zdobily v tradičním duchu. Vesnice tak povstala znovu, a tentokrát s vědomým rozhodnutím, že ornament k ní neodmyslitelně patří.
Radenův dům, expozice a co čeká návštěvníka v sezoně 2026
Dnes v Čičmanech fungují dva muzeální objekty spravované
Považským múzeom. Radenův dům, považovaný za nejlépe zachovanou jednoposchoďovou dřevěnici, představuje životní etapy, zvyky, obživu i oděvní tradici. Sousední dům č. 42 nabízí dioráma velkorodinného bydlení, každodennost bez pohádkové stylizace.
Praktické údaje pro sezonu 2026:
Vstupné: základní 125 Kč (5 €), zlevněné 63 Kč (2,50 €), rodinné 313 Kč (12,50 €), děti do šesti let zdarma Cizojazyčný výklad: příplatek 375 Kč (15 €) za skupinu Délka prohlídky muzeálních objektů: přibližně 30 minut Celková návštěva obce: odhadujeme 1,5 až 2,5 hodiny podle tempa a zastávek TIC: cca 50 metrů od centrálního parkoviště, prodává výšivky, keramiku, textilie i mapy; v hlavní sezoně (květen–říjen) otevřeno úterý–neděle 10:00–17:00, v zimě pátek–neděle 10:00–16:00
Z Česka vede nejpraktičtější trasa přes Žilinu a Rajec do Rajecké doliny, případně z jihu po D1 přes Košecu a Zliechov. Nejde o pohraniční cíl pár minut za čárou; počítejte s výletem hlouběji do slovenského vnitrozemí, který se ovšem dá pohodlně spojit se zastávkou v Rajecké Lesné nebo v samotné Žilině.
VIDEO Živá obec, která odmítá turnikety i nálepku skanzenu
Ze zápisnic obecního zastupitelstva z konce roku 2025 vyplývá, že starostka výslovně odmítla myšlenku turniketů s argumentem, že Čičmany jsou „živá dedina“ a průchozí obec. Sto dvacet šest stálých obyvatel tu sdílí prostor s desítkami tisíc turistů ročně, přesto místo funguje jako běžná samospráva s obecním úřadem, obchody, pohostinstvím, ubytováním i lyžařským areálem.
Tradice ornamentů přitom přežívá v několika vrstvách současně. Čičmianské vzory figurují od roku 2013 na slovenském Reprezentativním seznamu nehmotného kulturního dědictví.
ÚĽUV nabízí ručně vyšívané výrobky podle čičmianské předlohy, TIC prodává lokální textilie a keramiku. A na olympijských hrách nosili slovenští sportovci oblečení s motivy převzatými právě odtud. Ochranný nátěr z 18. století tak dnes žije jako architektura, identita, řemeslo i módní prvek zároveň. Cesta k UNESCO: kde stojí kandidatura čičmianských ornamentů
V říjnu 2025 slovenská vláda uložila ministerstvu kultury prověřit možnosti a potřebné kroky k zápisu čičmianského vzoru na seznam UNESCO. Jde zatím o přípravnou fázi; veřejně oznámený nominační spis ani potvrzená kandidatura v otevřených zdrojích k září 2026 dohledatelné nejsou. Samotný proces koordinuje SĽUK a Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru; národní reprezentativní seznam, na němž ornamenty figurují od roku 2013, představuje základní stupeň pro případnou mezinárodní nominaci.
Pokud by se zápis podařil, Čičmany by získaly ochranu srovnatelnou s tou, jakou má český modrotisk, ovšem s jedním podstatným rozdílem. Modrotisk je textilní technika rezervážního tisku a barvení indigem, přežívající v Česku ve dvou rodinných dílnách. Čičmianský ornament existuje současně na fasádě i v textilu, je vrostlý do architektury konkrétního místa. Právě ta neoddělitelnost vzoru od stavby, od krajiny, od údolí ve Strážovských vrších dělá z Čičman něco víc než etnografickou kuriozitu.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková