Nedělní oběd býval v mnoha rodinách příležitostí připravit něco slavnostnějšího. Z trouby vonělo pečené maso a teprve při krájení se ukázalo, co se ukrývá uvnitř. Šťavnatá vepřová pečeně plněná klobásou zaujme nejen svou chutí, ale také vzhledem. Každý plátek odhalí kolečko voňavé uzeniny obklopené dozlatova upečeným masem.
V českých domácnostech měla nedělní pečeně vždycky zvláštní postavení. Zatímco ve všední dny se často vařila jednodušší jídla, na neděli se schovával pěkný kus masa. Oblíbené bylo vepřové na kmíně, pečeně na česneku nebo maso protýkané slaninou, která mu dodávala chuť a pomáhala zabránit vysušení. Plnění klobásou vychází z podobného nápadu. Zajímavé je, že po rozkrojení vznikne uprostřed každého plátku pravidelná mozaika, díky které pečeně vypadá slavnostně i bez složitého zdobení.
Na tomto jídle je zajímavé spojení libového vepřového masa a klobásy. Vepřová pečeně sama o sobě neobsahuje mnoho tuku, a proto při delším pečení snadno vysychá. Uzenina dodá pokrmu výraznější chuť a trochu tuku, zatímco cibulová šťáva pomáhá udržet maso během přípravy vláčné. Důležitý je také výběr klobásy. Nejlépe se hodí pevnější, dobře vyuzený druh, který při krájení drží tvar.
K pečeni můžete připravit bramborovou kaši, domácí knedlíky nebo bramborové noky. Výborně ji doplní dušené červené zelí, kyselá okurka či salát z kysaného zelí. Pokud vám několik plátků zbude, uchovejte je v lednici společně s omáčkou. Druhý den je stačí pozvolna prohřát a maso bude mít stále příjemnou chuť.
Vepřovou pečeni opláchněte pouze v případě potřeby a důkladně ji osušte papírovými utěrkami. Ostrým dlouhým nožem vytvořte středem masa podélný otvor, který bude dostatečně široký pro vložení klobásy. Dávejte pozor, abyste neprořízli maso až k okrajům a otvor zůstal uvnitř pečeně.
Klobásu zbavte případného nejedlého obalu a vložte ji do připraveného otvoru. Pokud je příliš dlouhá, upravte její délku podle velikosti masa. Konce pečeně zajistěte párátky nebo celý kus pevně svažte kuchyňským provázkem, aby klobása během přípravy zůstala uvnitř.
Naplněné maso ze všech stran osolte, opepřete a posypte kmínem. Koření lehce vetřete do povrchu, aby na něm dobře drželo. Potom pečeni obalte v tenké vrstvě hladké mouky a přebytečné množství opatrně oklepejte.
Ve větší pánvi rozehřejte rostlinný olej a vložte připravenou pečeni. Opékejte ji ze všech stran přibližně 8–10 minut, dokud se na povrchu nevytvoří zlatavá kůrka. Opečené maso přendejte do pekáče s poklicí a ponechte ho stranou.
Cibuli oloupejte a nakrájejte na menší kostky, česnek nasekejte nadrobno. Do výpeku po mase vložte cibuli a opékejte ji přibližně 4 minuty, dokud lehce nezezlátne. Přidejte česnek a rajčatový protlak, promíchejte a ještě 1 minutu krátce restujte, aby se rozvinula jejich vůně.
Cibulový základ podlijte 250 ml vody nebo vývaru a důkladně promíchejte, aby se ze dna pánve uvolnily všechny připečené šťávy. Podle potřeby směs lehce osolte a opepřete. Připravenou omáčku nalijte do pekáče kolem masa, nikoli přímo na jeho opečený povrch.
Troubu předehřejte na 180 °C a pekáč přikryjte poklicí. Maso vložte do trouby a pečte přibližně 90 minut, během kterých ho několikrát přelijte vzniklou šťávou. Pokud se tekutina příliš odpařuje, přilijte malé množství horké vody nebo vývaru, aby se cibulový základ nepřipaloval.
Ke konci pečení zkontrolujte propečení masa vpichovým teploměrem, který zasuňte do nejsilnější části vepřového masa mimo klobásu. Vnitřní teplota musí dosáhnout alespoň 63 °C a maso následně nechte minimálně 3 minuty odpočívat. Pokud ještě není dostatečně propečené, vraťte pekáč do trouby a pokračujte v pečení.
Hotovou pečeni vyjměte z pekáče a nechte ji přibližně 10 minut odpočívat, aby se šťáva v mase rovnoměrně rozložila. Potom odstraňte kuchyňský provázek nebo párátka a nakrájejte ji ostrým nožem na plátky silné asi 1–1,5 cm. Na řezu by měla být uprostřed každého plátku viditelná klobása.
Cibulovou omáčku v pekáči promíchejte a podle potřeby dochuťte solí a pepřem. Pokud chcete hladší konzistenci, můžete ji krátce rozmixovat ponorným mixérem, případně zředit trochou horkého vývaru. Nakrájenou pečeni podávejte přelitou omáčkou, nejlépe s bramborovou kaší, domácími knedlíky nebo dušeným zelím.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová